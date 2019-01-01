У Луцьку в новорічну ніч 13 людей «відкачували» від алкоголю

На Волині новорічні святкові дні пройшли для медиків в напруженому ритмі. Відтак, за першу добу нового 2019 року до "швидкої" надійшло 648 звернень.Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у facebook.Так, бригадами ЕМД було здійснено 530 виїздів, що на 91 виїзд більше ніж в середньому за одну добу 2018 року. В лікувально-профілактичні заклади області госпіталізовали 121 пацієнта.Також зазначають, що по області було зафіксовано тільки 9 запізнень на виклик і в той же час здійснено 14 безрезультатних виїздів.А по Луцьку було 13 виїздів бригад ЕМД до пацієнтів з приводу гострої алкогольної інтоксикації, серед них – 2 виїзди до неповнолітніх. А також було 6 випадків кримінальних травм (побили) та 1 вогнепальне поранення.