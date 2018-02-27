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Всеукраїнський з’їзд Руху «Справедливість» висунув Валентина Наливайченка кандидатом у президенти*

Всеукраїнський з’їзд Руху «Справедливість» висунув Валентина Наливайченка кандидатом у президенти*
Сьогодні, 3 січня, у Києві відбувся всеукраїнський з’їзд політичної партії «Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість».

Про це повідомляє прес-служба політичної сили.

Це перший в Україні «електронний з’їзд» політичної партії. У заході взяли участь понад 200 делегатів, зареєстровані за допомогою іменних електронних карток з QR-кодом. Серед учасників - голови партійних осередків та громадських партнерських організацій з усієї країни, члени політради партії, запрошені гості та журналісти.

Лідер Руху «Справедливість» Валентин Наливайченко заявив, що "своїми пріоритетами в оздоровленні української економіки вважає її інноваційний розвиток, забезпечення чесної конкуренції, а не домінування монополій, відродження таких стратегічних галузей як літако- та кораблебудування, космічна сфера, а також розвиток інфраструктури і реалізацію транзитної ролі України".

Він наполягає на запровадженні, за прикладом передових країн світу, електронного урядування, яке забезпечить легке і доступне надання громадянам послуг.

Всеукраїнський з’їзд Руху «Справедливість» висунув Валентина Наливайченка кандидатом у президенти*


"Буде створений єдиний веб-портал, на якому кожен українець зможе безкоштовно отримати всі адмінпослуги – від реєстрації бізнесу до запису дитини у дитсадок. І усе це без черг, чиновників і хабарів", - повідомив він.

Лідера Руху «Справедливість» Валентина Наливайченка відсьогодні офіційно обрано кандидатом у президенти. За це одноголосно проголосували 202 делегати, які прибули до Києва на всеукраїнський з'їзд «Справедливості».

Валентин Наливайченко пообіцяв відмовитися від президентського імунітету та привілеїв одразу після свого обрання главою держави.

"Функція президента - служити людям, а не ховатися від них за стінами власної канцелярії та імунітетом", - підкреслив політик.

Своїми першочерговими задачами на посаді глави держави Наливайченко вважає відновлення миру, знищення корупції та повернення країни на шлях розвитку.

"Цей шлях є, мабуть, найскладнішим, бо ним не пройти економічно відсталому, корумпованому і керованому ненаситним бажанням обікрасти власний народ та нажитися на війні, не здолати тому, хто не має сильної боєздатної армії та наступальної дипломатії. Але цей шлях пройде той, на кого із захопленням дивиться весь світ і кому в спину дихає рідний народ. І я обираю цей найважчий шлях", - заявив Наливайченко.

Всеукраїнський з’їзд Руху «Справедливість» висунув Валентина Наливайченка кандидатом у президенти*


Він переконаний, що президент має бути для всіх громадян України еталоном чесності, добропорядності та некорумпованості.

За словами Наливайченка, "як президент він ніколи не допустить свавілля і корупції з боку нижчих гілок влади. Глава держави, який не обкрадає власний народ і є чесним перед людьми, є запорукою такої ж чесної і некорумпованої влади".

"Досить поневірянь і знущань з боку влади! Українці нарешті мають відчути зростання власного добробуту. Робота, гідні зарплати і пенсії - ось мої пріоритети. Я не допущу злиденного існування нашого народу, який заплатив високу ціну за свою незалежність. Жодного тиску з боку влади чи правоохоронних структур на приватний бізнес більше не буде", - наголосив Валентин Наливайченко.



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Теги: Валентин Наливайченко, Справедливість
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