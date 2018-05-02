На Волині сільський голова погорів на хабарі. ФОТО

Сільський голова Старовижівського району погорів на хабарі у 12 тисяч гривень.За таку суму очільник громади всупереч вимог законодавства, надав приватному підприємцю усний дозвіл на зрізування на території сільради ялинок задля їх подальшої реалізації. Гроші посадовець одержував двома "траншами" по 6 тис. грн. Перший "транш" – ще в грудні минулого року, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.Для прикриття незаконних дій він видав довідку про походження деревини, яку скріпив підписом та печаткою сільської ради.Зараз тривають невідкладні слідчі дії, по завершенню яких будуть вирішуватися питання щодо повідомлення сільському голові про підозру в одержанні неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 368 КК України) та щодо обрання йому запобіжного заходу.