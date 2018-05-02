На Волині сільський голова погорів на хабарі. ФОТО
Сьогодні, 17:54
Сільський голова Старовижівського району погорів на хабарі у 12 тисяч гривень.
За таку суму очільник громади всупереч вимог законодавства, надав приватному підприємцю усний дозвіл на зрізування на території сільради ялинок задля їх подальшої реалізації. Гроші посадовець одержував двома "траншами" по 6 тис. грн. Перший "транш" – ще в грудні минулого року, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.
Для прикриття незаконних дій він видав довідку про походження деревини, яку скріпив підписом та печаткою сільської ради.
Зараз тривають невідкладні слідчі дії, по завершенню яких будуть вирішуватися питання щодо повідомлення сільському голові про підозру в одержанні неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 368 КК України) та щодо обрання йому запобіжного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За таку суму очільник громади всупереч вимог законодавства, надав приватному підприємцю усний дозвіл на зрізування на території сільради ялинок задля їх подальшої реалізації. Гроші посадовець одержував двома "траншами" по 6 тис. грн. Перший "транш" – ще в грудні минулого року, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.
Для прикриття незаконних дій він видав довідку про походження деревини, яку скріпив підписом та печаткою сільської ради.
Зараз тривають невідкладні слідчі дії, по завершенню яких будуть вирішуватися питання щодо повідомлення сільському голові про підозру в одержанні неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 368 КК України) та щодо обрання йому запобіжного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
приватна
автошкола вітає зі святами
Останні новини
До 590 річниці з'їзду європейських монархів у Луцьку видали тематичний календар. ФОТО
Сьогодні, 18:05
«Не можна так легко грати долею держави», – волинський нардеп про законопроект Купрія
Сьогодні, 18:00
На Волині сільський голова погорів на хабарі. ФОТО
Сьогодні, 17:54
Як лучани найчастіше називали дітей у 2018 році
Сьогодні, 17:43