До 590 річниці з'їзду європейських монархів у Луцьку видали тематичний календар. ФОТО
Сьогодні, 18:05
В рамках святкування у Луцьку 590 річниці З'їзду європейських монархів видали тематичні друковані календарі.
Про це повідомили у Центрі туристичної інформації та послуг.
У 2019 р. у Луцьку відзначають 590-річчя з’їзду європейських монархів.
У рамках підготовки до святкування цієї події створили перекидний тематичний календар на 2019 рік.
"Інформація про видатних постатей події подана в календарі двома мовами (українською та англійською) та супроводжується яскравими ілюстраціями. Вартість: 35 грн. Придбати календар можна в Центрі туристичної інформації та послуг (вул. Сенаторки Левчанівської, 2)", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Центрі туристичної інформації та послуг.
У 2019 р. у Луцьку відзначають 590-річчя з’їзду європейських монархів.
У рамках підготовки до святкування цієї події створили перекидний тематичний календар на 2019 рік.
"Інформація про видатних постатей події подана в календарі двома мовами (українською та англійською) та супроводжується яскравими ілюстраціями. Вартість: 35 грн. Придбати календар можна в Центрі туристичної інформації та послуг (вул. Сенаторки Левчанівської, 2)", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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