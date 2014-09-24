До 590 річниці з'їзду європейських монархів у Луцьку видали тематичний календар. ФОТО





Про це повідомили у Центрі туристичної інформації та послуг.



У 2019 р. у Луцьку відзначають 590-річчя з’їзду європейських монархів.



У рамках підготовки до святкування цієї події створили перекидний тематичний календар на 2019 рік.



"Інформація про видатних постатей події подана в календарі двома мовами (українською та англійською) та супроводжується яскравими ілюстраціями. Вартість: 35 грн. Придбати календар можна в Центрі туристичної інформації та послуг (вул. Сенаторки Левчанівської, 2)", - йдеться у повідомленні.



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