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До 590 річниці з'їзду європейських монархів у Луцьку видали тематичний календар. ФОТО

До 590 річниці з'їзду європейських монархів у Луцьку видали тематичний календар. ФОТО
В рамках святкування у Луцьку 590 річниці З'їзду європейських монархів видали тематичні друковані календарі.

Про це повідомили у Центрі туристичної інформації та послуг.

У 2019 р. у Луцьку відзначають 590-річчя з’їзду європейських монархів.

У рамках підготовки до святкування цієї події створили перекидний тематичний календар на 2019 рік.

"Інформація про видатних постатей події подана в календарі двома мовами (українською та англійською) та супроводжується яскравими ілюстраціями. Вартість: 35 грн. Придбати календар можна в Центрі туристичної інформації та послуг (вул. Сенаторки Левчанівської, 2)", - йдеться у повідомленні.
До 590 річниці з'їзду європейських монархів у Луцьку видали тематичний календар. ФОТО
До 590 річниці з'їзду європейських монархів у Луцьку видали тематичний календар. ФОТО
До 590 річниці з'їзду європейських монархів у Луцьку видали тематичний календар. ФОТО

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Теги: туризм, Луцьк, історія
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