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На Львівщині через вибух петарди травмувався 9-річний хлопчик

На Львівщині через вибух петарди травмувався 9-річний хлопчик
В Дрогобичі через вибух петарди отримав тілесні ушкодження 9-річний хлопчик.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Львівській області.

“На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що четвертокласник, перебуваючи вдома у квартирі, використав петарду, яку, за його словами, він знайшов на вулиці. Петарда вибухнула і травмувала його. Мама дитини в цей час була на кухні”, - йдеться у повідомленні.

Наразі хлопчик госпіталізуваний, діагноз уточнюється.

За цим фактом правоохоронці проводять перевірку, під час якої будуть встановлені усі обставини події.

У поліції ноголошують, аби батьки розповідали своїм дітям про небезпеку під час використання петард чи інших піротехнічних засобів.

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Теги: діти, петарди, лікарня
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