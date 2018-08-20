На Львівщині через вибух петарди травмувався 9-річний хлопчик





Про це повідомляє



“На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що четвертокласник, перебуваючи вдома у квартирі, використав петарду, яку, за його словами, він знайшов на вулиці. Петарда вибухнула і травмувала його. Мама дитини в цей час була на кухні”, - йдеться у повідомленні.



Наразі хлопчик госпіталізуваний, діагноз уточнюється.



За цим фактом правоохоронці проводять перевірку, під час якої будуть встановлені усі обставини події.



У поліції ноголошують, аби батьки розповідали своїм дітям про небезпеку під час використання петард чи інших піротехнічних засобів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Дрогобичі через вибух петарди отримав тілесні ушкодження 9-річний хлопчик.Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Львівській області.“На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що четвертокласник, перебуваючи вдома у квартирі, використав петарду, яку, за його словами, він знайшов на вулиці. Петарда вибухнула і травмувала його. Мама дитини в цей час була на кухні”, - йдеться у повідомленні.Наразі хлопчик госпіталізуваний, діагноз уточнюється.За цим фактом правоохоронці проводять перевірку, під час якої будуть встановлені усі обставини події.У поліції ноголошують, аби батьки розповідали своїм дітям про небезпеку під час використання петард чи інших піротехнічних засобів.

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