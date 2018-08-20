На Львівщині через вибух петарди травмувався 9-річний хлопчик
Сьогодні, 20:00
В Дрогобичі через вибух петарди отримав тілесні ушкодження 9-річний хлопчик.
Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Львівській області.
“На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що четвертокласник, перебуваючи вдома у квартирі, використав петарду, яку, за його словами, він знайшов на вулиці. Петарда вибухнула і травмувала його. Мама дитини в цей час була на кухні”, - йдеться у повідомленні.
Наразі хлопчик госпіталізуваний, діагноз уточнюється.
За цим фактом правоохоронці проводять перевірку, під час якої будуть встановлені усі обставини події.
У поліції ноголошують, аби батьки розповідали своїм дітям про небезпеку під час використання петард чи інших піротехнічних засобів.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Львівській області.
“На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що четвертокласник, перебуваючи вдома у квартирі, використав петарду, яку, за його словами, він знайшов на вулиці. Петарда вибухнула і травмувала його. Мама дитини в цей час була на кухні”, - йдеться у повідомленні.
Наразі хлопчик госпіталізуваний, діагноз уточнюється.
За цим фактом правоохоронці проводять перевірку, під час якої будуть встановлені усі обставини події.
У поліції ноголошують, аби батьки розповідали своїм дітям про небезпеку під час використання петард чи інших піротехнічних засобів.
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Сьогодні, 20:00