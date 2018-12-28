Волинські футболістки знялись у серіалі. ВІДЕО
Сьогодні, 21:15
«Ладомир» із Володимира-Волинського - єдина жіноча футбольна команда на Волині і наймолодший клуб чемпіонату Вищої ліги України.
Більше про цю унікальну футбольну команду - у 9 серії серіалу «Прекрасна гра», який присвячений жіночому футболу в Україні. Пише Район.Володимир-Волинський.
До відома: жіночий футбольний клуб «Ладомир» створений на базі жіночої футбольної секції при Володимир-Волинській спеціалізованій школі-інтернат І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки».
Нагадаємо, тренер жіночої футбольної команди «Ладомир» - Олег Бортнік. За версією Асоціації жіночого футболу України, він потрапив у трійку кращих тренерів України за підсумками минулого 2017 року.
Окрім того, за підсумками сезону 2017 року, футболістки володимирського «Ладомиру» потрапили в символічну збірну «Команда року-2017».
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Більше про цю унікальну футбольну команду - у 9 серії серіалу «Прекрасна гра», який присвячений жіночому футболу в Україні. Пише Район.Володимир-Волинський.
До відома: жіночий футбольний клуб «Ладомир» створений на базі жіночої футбольної секції при Володимир-Волинській спеціалізованій школі-інтернат І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки».
Нагадаємо, тренер жіночої футбольної команди «Ладомир» - Олег Бортнік. За версією Асоціації жіночого футболу України, він потрапив у трійку кращих тренерів України за підсумками минулого 2017 року.
Окрім того, за підсумками сезону 2017 року, футболістки володимирського «Ладомиру» потрапили в символічну збірну «Команда року-2017».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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