вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські футболістки знялись у серіалі. ВІДЕО

Волинські футболістки знялись у серіалі. ВІДЕО
«Ладомир» із Володимира-Волинського - єдина жіноча футбольна команда на Волині і наймолодший клуб чемпіонату Вищої ліги України.

Більше про цю унікальну футбольну команду - у 9 серії серіалу «Прекрасна гра», який присвячений жіночому футболу в Україні. Пише Район.Володимир-Волинський.

До відома: жіночий футбольний клуб «Ладомир» створений на базі жіночої футбольної секції при Володимир-Волинській спеціалізованій школі-інтернат І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки».

Нагадаємо, тренер жіночої футбольної команди «Ладомир» - Олег Бортнік. За версією Асоціації жіночого футболу України, він потрапив у трійку кращих тренерів України за підсумками минулого 2017 року.

Окрім того, за підсумками сезону 2017 року, футболістки володимирського «Ладомиру» потрапили в символічну збірну «Команда року-2017».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: футбол, футбольна команда, Ладомир, серіал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку сімейним лікарям вручили ключі від новеньких автівок. ФОТО
Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Громадська спілка «СПАС» Громадська
спілка
«СПАС» вітає волинян з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Поцупили в магазині дитячі речі: лучан застерігають від нахабних злодійок. ВІДЕО
Сьогодні, 21:34
Волинські футболістки знялись у серіалі. ВІДЕО
Сьогодні, 21:15
У селищі на Волині на об’їзній дорозі встановили ліхтарі
Сьогодні, 20:21
На Львівщині через вибух петарди травмувався 9-річний хлопчик
Сьогодні, 20:00
Ще у двох волинських школах діти вчитимуться за електронними підручниками
Сьогодні, 19:43
Схожі новини
Луцький футболіст став гравцем «Дніпра-1» Луцький футболіст став гравцем «Дніпра-1»
Сьогодні, 11:58
У Ківерцях змагалися юні футболісти У Ківерцях змагалися юні футболісти
28 грудень, 2018, 18:16
Федерація футболу України жорстко покарала «Волинь» за борги Федерація футболу України жорстко покарала «Волинь» за борги
27 грудень, 2018, 18:00
Колишній воротар «Волині» гратиме за чемпіонів Грузії Колишній воротар «Волині» гратиме за чемпіонів Грузії
26 грудень, 2018, 18:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поцупили в магазині дитячі речі: лучан застерігають від нахабних злодійок. ВІДЕО
Сьогодні, 21:34
 0
Волинські футболістки знялись у серіалі. ВІДЕО
Сьогодні, 21:15
 0
У селищі на Волині на об’їзній дорозі встановили ліхтарі
Сьогодні, 20:21
 0
На Львівщині через вибух петарди травмувався 9-річний хлопчик
Сьогодні, 20:00
 0
Ще у двох волинських школах діти вчитимуться за електронними підручниками
Сьогодні, 19:43
 0
Медіа
відео
1/8