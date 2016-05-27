З луцького двору викрали автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 22:29
Усіх небайдужих просять допомогти розшукати автомобіль.
Про це у спільноті "АвтоАндониЛуцька" в facebook написав Сергій Романюк.
"Сьогодні 02/01/2019 о 2:43 год
В Луцьку з двора по вул. Іващенка,2.
Було викрадено мазда сх5,2012 року
За попередньою інф викрадачі зникли в сторону Львова.
Особлива прикмета перешитий екошкірою салон авто
Номерні знаки певно скручені
Буду вдячний за любу інфу і розповсюдження по інших групах, соц.мережах
Мій номер 0661120777", - йдеться в дописі.
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Про це у спільноті "АвтоАндониЛуцька" в facebook написав Сергій Романюк.
"Сьогодні 02/01/2019 о 2:43 год
В Луцьку з двора по вул. Іващенка,2.
Було викрадено мазда сх5,2012 року
За попередньою інф викрадачі зникли в сторону Львова.
Особлива прикмета перешитий екошкірою салон авто
Номерні знаки певно скручені
Буду вдячний за любу інфу і розповсюдження по інших групах, соц.мережах
Мій номер 0661120777", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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