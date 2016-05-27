З луцького двору викрали автомобіль. ФОТО





Про це у спільноті Сергій Романюк.



"Сьогодні 02/01/2019 о 2:43 год

В Луцьку з двора по вул. Іващенка,2.



Було викрадено мазда сх5,2012 року

За попередньою інф викрадачі зникли в сторону Львова.



Особлива прикмета перешитий екошкірою салон авто

Номерні знаки певно скручені



Буду вдячний за любу інфу і розповсюдження по інших групах, соц.мережах

Мій номер 0661120777", - йдеться в дописі.





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