В місті на Волині запланували відремонтувати доріг на 30 мільйонів гривень





Про це повідомляє офіційний сайт



Першочергово у 2019 році будуть проводитись роботи на тих вулицях, де є мережі водопостачання (мікрорайон Ковеля-2) та там, де зроблено водовідведення — Назарія Яремчука, Лермонтова. Як було обіцяно, працюватимуть бригади і в районі вулиць Черняховського — Відродження.



У міському бюджеті на 2019 рік на капітальний та поточний ремонт передбачено майже 30 мільйонів гривень.

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