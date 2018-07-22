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В місті на Волині запланували відремонтувати доріг на 30 мільйонів гривень

В місті на Волині запланували відремонтувати доріг на 30 мільйонів гривень
У міському бюджеті на 2019 рік на капітальний та поточний ремонт передбачено майже 30 мільйонів гривень.

Про це повідомляє офіційний сайт Ковельської міської ради.

Першочергово у 2019 році будуть проводитись роботи на тих вулицях, де є мережі водопостачання (мікрорайон Ковеля-2) та там, де зроблено водовідведення — Назарія Яремчука, Лермонтова. Як було обіцяно, працюватимуть бригади і в районі вулиць Черняховського — Відродження.

У міському бюджеті на 2019 рік на капітальний та поточний ремонт передбачено майже 30 мільйонів гривень.

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Теги: дорога, ремонт, Ковель
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