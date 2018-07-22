В місті на Волині запланували відремонтувати доріг на 30 мільйонів гривень
Сьогодні, 01:20
У міському бюджеті на 2019 рік на капітальний та поточний ремонт передбачено майже 30 мільйонів гривень.
Про це повідомляє офіційний сайт Ковельської міської ради.
Першочергово у 2019 році будуть проводитись роботи на тих вулицях, де є мережі водопостачання (мікрорайон Ковеля-2) та там, де зроблено водовідведення — Назарія Яремчука, Лермонтова. Як було обіцяно, працюватимуть бригади і в районі вулиць Черняховського — Відродження.
У міському бюджеті на 2019 рік на капітальний та поточний ремонт передбачено майже 30 мільйонів гривень.
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Про це повідомляє офіційний сайт Ковельської міської ради.
Першочергово у 2019 році будуть проводитись роботи на тих вулицях, де є мережі водопостачання (мікрорайон Ковеля-2) та там, де зроблено водовідведення — Назарія Яремчука, Лермонтова. Як було обіцяно, працюватимуть бригади і в районі вулиць Черняховського — Відродження.
У міському бюджеті на 2019 рік на капітальний та поточний ремонт передбачено майже 30 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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