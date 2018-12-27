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Смітники — в канаві: у Луцькому парку похуліганили вандали. ФОТО

Смітники — в канаві: у Луцькому парку похуліганили вандали. ФОТО
Вночі у Центральному парку ім. Лесі Українки невідомі повикидали в канаву смітники та конструкцію для паркування велосипедів.

Про це у facebook пише Департамент муніципальної варти.

"Сьогодні вранці інспектори департаменту муніципальної варти Луцька, які заступили на чергування в парк, помітили, що вздовж доріжки, яка йде від центральної алеї до зупинки громадського транспорту «Центральний ринок» бракує смітників.

Їх вони виявили у канаві.

Інспектори власними силами дістали бетонні смітники з води та поставили на місце.

Також інспектори дістали з канави металеву конструкцію, що призначена для паркування велосипедів", - йдеться в дописі.
Смітники — в канаві: у Луцькому парку похуліганили вандали. ФОТО

Смітники — в канаві: у Луцькому парку похуліганили вандали. ФОТО

Смітники — в канаві: у Луцькому парку похуліганили вандали. ФОТО

Смітники — в канаві: у Луцькому парку похуліганили вандали. ФОТО

Смітники — в канаві: у Луцькому парку похуліганили вандали. ФОТО

Смітники — в канаві: у Луцькому парку похуліганили вандали. ФОТО

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Теги: муніципали, парк, смітник, вандали
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