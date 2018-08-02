Тіло дівчини викинули під дерево: у суді озвучили моторошні деталі вбивства Катерини Литкіної

Катерини Литкіної Максима Т., а також заслухали фрагменти записів зі щоденника вбитої і допитали свідка у справі.



Про це повідомляє



Присутні переглянули відеозапис слідчого експерименту, проведеного на териконі 3-ої шахти в місті Нововолинськ, під час якого обвинувачений у злочині Максим Т. за допомогою перекладача зізнається – Литкіну вбив його брат.



З його слів, він зустрівся з Катериною після 23:00 неподалік її дому, при зустрічі вона відразу віддала йому малюнки. Далі вони відправилися на терикон, дорогою Катя ввімкнула ліхтарик в телефоні.



Максим Т. показав камінь, на якому сиділа Катя під час їх ньої зустрічі. З його слів, під час їх перебування на териконі, до них прийшов його брат і сказав, що хоче поговорити з Катериною. Тоді обвинувачений Максим Т. залишив їх обох і пішов.



Відійшовши недалеко, почув, ніби щось впало і удари, яких було не менше 5-ти.



При поверненні назад побачив Назара С., який стояв біля тіла Литкіної (біля окривавленої голови), що лежало на землі. З його слів, брат забрав телефон Литкіної відразу. Ніяких ознак життя у дівчини він не спостерігав.



Для ударів, за словами Максима Т., брат використовував биту, яка була пописана. Місце на землі, де була кров, Назар С. засипав.



Разом із братом вони взяли тіло і віднесли його далі. Розхитавши тричі, кинули під дерево. Назар С. вкрив тіло гілкою з дерева. Тоді разом стали спускатись териконом.



Назар С. розбив битою телефон вбитої, зламав сім-карту, флешку ж забрав собі. Дорогою він ввімкнув музику на телефоні. Додому верталися іншою дорогою, аби не проходити повз будинку Литкіної, у власний дім пробрались через вікно.



Зі слів обвинуваченого Максима Т., коли спитав брата, навіщо це зробив, той почав нервувати і сказав більше про це не згадувати.



Адвокати обвинувачених вважають, що прокурор, надаючи відео як доказ, має розуміти, що при визнанні його як дійсного потрібно розглядати перекваліфікацію статті, за якою обвинувачуються їх підзахисні.



Прокурор натомість говорить, що при наявності інших доказів рано говорити про перекваліфікацію і що не мав права не надати відео з проведення слідчого експерименту суду.



Рідні вбитої Литкіної не до кінця вірять в свідчення Максима Т., надані під час слідчого експерименту, адже вони можуть сприяти зменшенню міри покарання обвинуваченим у вбивстві. Також судді заслухали свідка Влада Б., який розповів про пошуки Катерини Литкіної.



“З Мироном Ж. вирішили пройтися по місцях, де вони (Катерина і Максим, – авт.) раніше бачились, проте Каті ніде не було… Коли посвітили ліхтариком Назару в вікно, почалася якась суматоха в кімнаті. Назар почав вилазити до нас через вікно, навіть поставив ногу на підвіконня, але після цього закрив вікно і вийшов через двері… Він сказав, що Максим давно поїхав”, – пригадав свідок.



Влад Б. також розповів, що з Максимом переписувалися раніше – раз захищав Катю, другий спілкувались на інші теми, зокрема й про політику. Свідок повідомив, що спілкування йому не подобалося тим, що Максим часто використовував слово “сатана”.



В суд прибули дід обвинувачених у вбивстві та вітчим одного з них. Останній, діяльність якого пов’язують з поліцією, розповів, що працює на приватному підприємстві водієм та на даний час проживає в Луцьку.



Обоє скористалися можливістю не надавати свідчень згідно статті 63 Конституції України.



Під час судового засідання також зачитали фрагменти записів зі щоденника Катерини Литкіної. З їх контексту зрозуміло, що ще у зовсім юному віці Катя була небайдужою до Назара С, пізніше вона захопилася його братом.



Один з описаних епізодів – зізнання Максима Т. в коханні Каті. Мама вбитої розповіла в суді, що знала про щоденник, але ніколи не читала його. Після смерті дівчини він був вилучений правоохоронцями.



Суд продовжив строк тримання під вартою обвинуваченим у вбивстві. Засідання завершилося о18:30, наступне – 4-го січня.



Нагадаємо, Катерину Литкіну, яка проживала у Нововолинську,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 3-го січня у Ковельському міськрайонному суді відтворили відео слідчого експерименту за участю обвинуваченого у вбивстві неповнолітньої мешканки Нововолинська, а також заслухали фрагменти записів зі щоденника вбитої і допитали свідка у справі.Про це повідомляє БУГ Присутні переглянули відеозапис слідчого експерименту, проведеного на териконі 3-ої шахти в місті Нововолинськ, під час якого обвинувачений у злочині Максим Т. за допомогою перекладача зізнається – Литкіну вбив його брат.З його слів, він зустрівся з Катериною після 23:00 неподалік її дому, при зустрічі вона відразу віддала йому малюнки. Далі вони відправилися на терикон, дорогою Катя ввімкнула ліхтарик в телефоні.Максим Т. показав камінь, на якому сиділа Катя під час їх ньої зустрічі. З його слів, під час їх перебування на териконі, до них прийшов його брат і сказав, що хоче поговорити з Катериною. Тоді обвинувачений Максим Т. залишив їх обох і пішов.Відійшовши недалеко, почув, ніби щось впало і удари, яких було не менше 5-ти.При поверненні назад побачив, який стояв біля тіла Литкіної (біля окривавленої голови), що лежало на землі. З його слів, брат забрав телефон Литкіної відразу. Ніяких ознак життя у дівчини він не спостерігав.Для ударів, за словами Максима Т., брат використовував биту, яка була пописана. Місце на землі, де була кров, Назар С. засипав.Разом із братом вони взяли тіло і віднесли його далі. Розхитавши тричі, кинули під дерево. Назар С. вкрив тіло гілкою з дерева. Тоді разом стали спускатись териконом.Назар С. розбив битою телефон вбитої, зламав сім-карту, флешку ж забрав собі. Дорогою він ввімкнув музику на телефоні. Додому верталися іншою дорогою, аби не проходити повз будинку Литкіної, у власний дім пробрались через вікно.Зі слів обвинуваченого Максима Т., коли спитав брата, навіщо це зробив, той почав нервувати і сказав більше про це не згадувати.Адвокати обвинувачених вважають, що прокурор, надаючи відео як доказ, має розуміти, що при визнанні його як дійсного потрібно розглядати перекваліфікацію статті, за якою обвинувачуються їх підзахисні.Прокурор натомість говорить, що при наявності інших доказів рано говорити про перекваліфікацію і що не мав права не надати відео з проведення слідчого експерименту суду.Рідні вбитої Литкіної не до кінця вірять в свідчення Максима Т., надані під час слідчого експерименту, адже вони можуть сприяти зменшенню міри покарання обвинуваченим у вбивстві. Також судді заслухали свідка., який розповів про пошуки Катерини Литкіної.“З. вирішили пройтися по місцях, де вони (Катерина і Максим, – авт.) раніше бачились, проте Каті ніде не було… Коли посвітили ліхтариком Назару в вікно, почалася якась суматоха в кімнаті. Назар почав вилазити до нас через вікно, навіть поставив ногу на підвіконня, але після цього закрив вікно і вийшов через двері… Він сказав, що Максим давно поїхав”, – пригадав свідок.Влад Б. також розповів, що з Максимом переписувалися раніше – раз захищав Катю, другий спілкувались на інші теми, зокрема й про політику. Свідок повідомив, що спілкування йому не подобалося тим, що Максим часто використовував слово “сатана”.В суд прибули дід обвинувачених у вбивстві та вітчим одного з них. Останній, діяльність якого пов’язують з поліцією, розповів, що працює на приватному підприємстві водієм та на даний час проживає в Луцьку.Обоє скористалися можливістю не надавати свідчень згідно статті 63 Конституції України.Під час судового засідання також зачитали фрагменти записів зі щоденника Катерини Литкіної. З їх контексту зрозуміло, що ще у зовсім юному віці Катя була небайдужою до Назара С, пізніше вона захопилася його братом.Один з описаних епізодів – зізнання Максима Т. в коханні Каті. Мама вбитої розповіла в суді, що знала про щоденник, але ніколи не читала його. Після смерті дівчини він був вилучений правоохоронцями.Суд продовжив строк тримання під вартою обвинуваченим у вбивстві. Засідання завершилося о18:30, наступне – 4-го січня.Нагадаємо, Катерину Литкіну, яка проживала у Нововолинську, знайшли мертвою після 11 днів відсутності вдома.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію