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В Україні знову подорожчають цигарки

В Україні знову подорожчають цигарки
З 1 січня 2019 в Україні на 20% підвищено акцизи на тютюнові вироби – таке зобов’язання Україна взяла на себе в рамках угоди про асоціацію з ЄС.

А з 1 липня нинішнього року податок зросте ще на 9% – відповідно до рівня інфляції в минулому році, – пише Новое время.

Таким чином, в 2019 році на Україну чекає істотне подорожчання цін на тютюнові вироби – цигарки, сигари тощо.

Згідно з прогнозом Андрія Скіпальського, керівника Українського центру контролю за тютюном, до кінця року “бюджетні” марки сигарет можуть коштувати близько 38 грн за пачку.

Відповідно до євроінтеграційних зобов’язань, Україна повинна підвищити ставку акцизу на сигарети до 90 євро на 1000 штук до 2025 року і забезпечити, щоб акциз становив не менше 60% від ціни сигарет.

У 2018 році мінімальна ставка акцизу становила 773,2 гривні (близько 24 євро) на 1000 штук, в 2019-му вона виросте до 1011,35 грн.

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Теги: цигарки, ціна, акциз
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