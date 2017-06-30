Волинські правоохоронці вилучили у киянина водійське посвідчення, яке у базі — не його. ФОТО





У Київському Регіональному сервісному центрі МВС помилку визнали, але права з Волині не повертають власнику. Про це інтернет-виданню Тетяна Степанова.



“Держава спочатку надає законне право керувати транспортним засобом, аби через 12 років “законно” їх вилучити за 500 км від дому на підставі підозри їхньої підробки! За існуючою базою водійські права з серією і номером мого чоловіка належать іншій особі з того самого 2007 року.



Ім’я і дата народження “власника” нам уже відомі. За понад три години з’ясування, очікування оперативників з району кілька разів ми сподівались, що це — зйомки якогось розіграшу. Отже, мій чоловік не має водійських прав і 12 років тому жодних іспитів не складав.



Україна так нас вранці “привітала” з Новим роком: перетнувши кордон, на першому пості поліція нас зупинила з рекомендацією рухатися крайньою правою смугою за вільних усіх смуг руху.



За 12 років ми постійно і активно їздимо до різних країн, активно по Україні і дуже активно по Києву. Сьогодні ж на посту в с. Вишнів Любомильського району при перевірці прав по базі раптом з’ясовується, що права мого чоловіка “недійсні” і “належать” іншій особі”, — розповідає жінка.



За словами Тетяни, права вилучили за підозрою підробки, відкрили кримінальне провадження. Згодом вдома вони із чоловіком знайшли додаток до прав:



“Права моєму чоловікові Олександру Степанову видавались у Києві в березні 2007 року, через 4 місяці — в липні того року – їх “видали” в Києві ще одній людині, в “базі” тепер тільки та людина. Надалі — слідство”, — зазначає жінка.









За її словами, у Київському Регіональному сервісному центрі МВС по телефону запевнили, що то була помилка у базі, однак старший слідчий Володимир Гуд, який вилучив права, хоче розслідування та суду. Водійські права для чоловіка він не повернув. Тетяна Степанова переконана, що саме Гуд не хоче повертати права і шукає для себе вигоду з цього — мовляв, розкрив злочин та отримає премію за це.



Як слідчий прокоментував для видання, наразі перевіряють, чи помилка. Надіслали відповідні запити у Київський Регіональний сервісний центр МВС. Якщо Олександр Степанов правий, то права повернуть.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після перетину кордону на Волині киянина зупинила поліція та забрала у нього права, звинувативши його у їх підробці. У базі за серією та номером права киянина виявилися видані іншому чоловіку.У Київському Регіональному сервісному центрі МВС помилку визнали, але права з Волині не повертають власнику. Про це інтернет-виданню “Волинь Online” розповіла дружина водія“Держава спочатку надає законне право керувати транспортним засобом, аби через 12 років “законно” їх вилучити за 500 км від дому на підставі підозри їхньої підробки! За існуючою базою водійські права з серією і номером мого чоловіка належать іншій особі з того самого 2007 року.Ім’я і дата народження “власника” нам уже відомі. За понад три години з’ясування, очікування оперативників з району кілька разів ми сподівались, що це — зйомки якогось розіграшу. Отже, мій чоловік не має водійських прав і 12 років тому жодних іспитів не складав.Україна так нас вранці “привітала” з Новим роком: перетнувши кордон, на першому пості поліція нас зупинила з рекомендацією рухатися крайньою правою смугою за вільних усіх смуг руху.За 12 років ми постійно і активно їздимо до різних країн, активно по Україні і дуже активно по Києву. Сьогодні ж на посту в с. Вишнів Любомильського району при перевірці прав по базі раптом з’ясовується, що права мого чоловіка “недійсні” і “належать” іншій особі”, — розповідає жінка.За словами Тетяни, права вилучили за підозрою підробки, відкрили кримінальне провадження. Згодом вдома вони із чоловіком знайшли додаток до прав:“Права моєму чоловіковівидавались у Києві в березні 2007 року, через 4 місяці — в липні того року – їх “видали” в Києві ще одній людині, в “базі” тепер тільки та людина. Надалі — слідство”, — зазначає жінка.За її словами, у Київському Регіональному сервісному центрі МВС по телефону запевнили, що то була помилка у базі, однак старший слідчий, який вилучив права, хоче розслідування та суду. Водійські права для чоловіка він не повернув. Тетяна Степанова переконана, що саме Гуд не хоче повертати права і шукає для себе вигоду з цього — мовляв, розкрив злочин та отримає премію за це.Як слідчий прокоментував для видання, наразі перевіряють, чи помилка. Надіслали відповідні запити у Київський Регіональний сервісний центр МВС. Якщо Олександр Степанов правий, то права повернуть.

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