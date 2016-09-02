Чи працюють луцькі вчителі за новими стандартами. ВІДЕО





Чи змінилось щось у бюрократичному навантаженні на педагогів чи працювати доводиться за колишніми стандартами, - пише



Міністр освіти Лілія Гриневич пообіцяла полегшити роботу педагогів. В одному з виступів вона наголошувала, що навіть проводилося опитування вчителів, щоб визначити, від яких саме бюрократичних вимог вони страждають найбільше. Від 5 жовтня минулого року нібито діє нова інструкція з діловодства для закладів загальної середньої освіти, яка мала б зменшити рекомендований перелік документації на 22%.



Чи зменшилося навантаження на вчителів у Луцькому ліцеї №3?



Директор школи, а за сумісництвом і вчитель Віктор Савчук зазначив, що це питання поки «висить у повітрі».



На його думку, так званої «паперової роботи» вчителям завжди вистачатиме. Йдучи на урок, треба бути підготовленим, адже кожне заняття – своєрідний іспит перед учнями, тому без конспектів чи планів уроків не обійтися. Звичайно, зараз є нові можливості – різні технічні пристрої, мультимедійні дошки, але цим не завжди можна скористатися.



Щодо інших звітностей, продовжує Віктор Савчук, звісно ж, вірять, що з часом нова інструкція з діловодства допоможе педагогічному колективу, наразі ж з цим триває боротьба.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство освіти і науки України обіцяло полегшити життя вчителям, скоротивши паперову роботу. Наразі ж діти - на канікули, а педагоги мають непочатий край роботи з документами.Чи змінилось щось у бюрократичному навантаженні на педагогів чи працювати доводиться за колишніми стандартами, - пише Перший Міністр освітипообіцяла полегшити роботу педагогів. В одному з виступів вона наголошувала, що навіть проводилося опитування вчителів, щоб визначити, від яких саме бюрократичних вимог вони страждають найбільше. Від 5 жовтня минулого року нібито діє нова інструкція з діловодства для закладів загальної середньої освіти, яка мала б зменшити рекомендований перелік документації на 22%.Чи зменшилося навантаження на вчителів у Луцькому ліцеї №3?Директор школи, а за сумісництвом і вчительзазначив, що це питання поки «висить у повітрі».На його думку, так званої «паперової роботи» вчителям завжди вистачатиме. Йдучи на урок, треба бути підготовленим, адже кожне заняття – своєрідний іспит перед учнями, тому без конспектів чи планів уроків не обійтися. Звичайно, зараз є нові можливості – різні технічні пристрої, мультимедійні дошки, але цим не завжди можна скористатися.Щодо інших звітностей, продовжує Віктор Савчук, звісно ж, вірять, що з часом нова інструкція з діловодства допоможе педагогічному колективу, наразі ж з цим триває боротьба.Деталі - у сюжеті Сфера-ТВ

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