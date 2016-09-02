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Чи працюють луцькі вчителі за новими стандартами. ВІДЕО

Чи працюють луцькі вчителі за новими стандартами. ВІДЕО
Міністерство освіти і науки України обіцяло полегшити життя вчителям, скоротивши паперову роботу. Наразі ж діти - на канікули, а педагоги мають непочатий край роботи з документами.

Чи змінилось щось у бюрократичному навантаженні на педагогів чи працювати доводиться за колишніми стандартами, - пише Перший.

Міністр освіти Лілія Гриневич пообіцяла полегшити роботу педагогів. В одному з виступів вона наголошувала, що навіть проводилося опитування вчителів, щоб визначити, від яких саме бюрократичних вимог вони страждають найбільше. Від 5 жовтня минулого року нібито діє нова інструкція з діловодства для закладів загальної середньої освіти, яка мала б зменшити рекомендований перелік документації на 22%.

Чи зменшилося навантаження на вчителів у Луцькому ліцеї №3?

Директор школи, а за сумісництвом і вчитель Віктор Савчук зазначив, що це питання поки «висить у повітрі».

На його думку, так званої «паперової роботи» вчителям завжди вистачатиме. Йдучи на урок, треба бути підготовленим, адже кожне заняття – своєрідний іспит перед учнями, тому без конспектів чи планів уроків не обійтися. Звичайно, зараз є нові можливості – різні технічні пристрої, мультимедійні дошки, але цим не завжди можна скористатися.

Щодо інших звітностей, продовжує Віктор Савчук, звісно ж, вірять, що з часом нова інструкція з діловодства допоможе педагогічному колективу, наразі ж з цим триває боротьба.

Деталі - у сюжеті Сфера-ТВ.

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Теги: вчителі, школа, паперова робота
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