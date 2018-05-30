Попри заборону, луцькі магазини продовжують продавати алкоголь вночі. ФОТО





Йдеться на сторінці департаменту Муніципальної варти у



"Спочатку інспекторам вдалося придбати заборонену продукцію в магазині «Домашній», який працює на вулиці Домни Гордіюк, 8, пізніше – вони купили алкоголь в магазині «Продукти» на вулиці Захарова, 9в.



На продавців обох магазинів інспектори департаменту муніципальної варти Луцька склали адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП, які будуть передані на розгляд адміністративних комісій органів місцевого самоврядування за їх місцем проживання для визначення міри покарання", - йдеться в дописі.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Два адміністративні протоколи склали цієї ночі інспектори департаменту муніципальної варти Луцька на продавців магазинів, які недотрималися рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» та реалізовували алкогольну продукцію в період з 22-ї до 8-ї годин.Йдеться на сторінці департаменту Муніципальної варти у facebook "Спочатку інспекторам вдалося придбати заборонену продукцію в магазині «Домашній», який працює на вулиці Домни Гордіюк, 8, пізніше – вони купили алкоголь в магазині «Продукти» на вулиці Захарова, 9в.На продавців обох магазинів інспектори департаменту муніципальної варти Луцька склали адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП, які будуть передані на розгляд адміністративних комісій органів місцевого самоврядування за їх місцем проживання для визначення міри покарання", - йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію