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Попри заборону, луцькі магазини продовжують продавати алкоголь вночі. ФОТО

Попри заборону, луцькі магазини продовжують продавати алкоголь вночі. ФОТО
Два адміністративні протоколи склали цієї ночі інспектори департаменту муніципальної варти Луцька на продавців магазинів, які недотрималися рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» та реалізовували алкогольну продукцію в період з 22-ї до 8-ї годин.

Йдеться на сторінці департаменту Муніципальної варти у facebook.

"Спочатку інспекторам вдалося придбати заборонену продукцію в магазині «Домашній», який працює на вулиці Домни Гордіюк, 8, пізніше – вони купили алкоголь в магазині «Продукти» на вулиці Захарова, 9в.

На продавців обох магазинів інспектори департаменту муніципальної варти Луцька склали адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП, які будуть передані на розгляд адміністративних комісій органів місцевого самоврядування за їх місцем проживання для визначення міри покарання", - йдеться в дописі.
Попри заборону, луцькі магазини продовжують продавати алкоголь вночі. ФОТО

Попри заборону, луцькі магазини продовжують продавати алкоголь вночі. ФОТО

Попри заборону, луцькі магазини продовжують продавати алкоголь вночі. ФОТО

Попри заборону, луцькі магазини продовжують продавати алкоголь вночі. ФОТО


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Теги: алкоголь, заборона, торгівля, муніципали
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