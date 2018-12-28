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Хотів зупинити кохану: у Білій Церкві чоловік кинув гранату у салон таксі

Хотів зупинити кохану: у Білій Церкві чоловік кинув гранату у салон таксі
У Білій Церкві Київської області чоловік у стані алкогольного сп’яніння кинув у салон таксі гранату. Цим він хотів зупинити кохану, щоб та нікуди не поїхала.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Київській області.

Гранату кинув у таксі, на якому приїхав чоловік жінки. Таким чином, чоловік хотів зупинити його, щоб той не увіз кохану.

– Ніхто нікуди не їде! З новим роком! – саме з такими словами чоловік кинув гранату.

Вибуховий пристрій виявився несправжнім, тому ніхто не постраждав.

Відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 296 (хуліганство).

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Теги: поліція, граната, таксі
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