Хотів зупинити кохану: у Білій Церкві чоловік кинув гранату у салон таксі





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Гранату кинув у таксі, на якому приїхав чоловік жінки. Таким чином, чоловік хотів зупинити його, щоб той не увіз кохану.



– Ніхто нікуди не їде! З новим роком! – саме з такими словами чоловік кинув гранату.



Вибуховий пристрій виявився несправжнім, тому ніхто не постраждав.



Відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 296 (хуліганство).

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