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Гривня продовжує падати: чого чекати від курсу долара у січні

Гривня продовжує падати: чого чекати від курсу долара у січні
На думку експертів, у січні 2019 року курс долара буде перебувати у межах 27,75-29 гривень.

З 27 грудня по 3 січня курс гривні, встановлений НБУ, знизився на 40 копійок, до 27,68 грн. Така ж ситуація і з євро. Гривня просіла майже на 60 копійок та сягнула показника 31,71 грн за євро.

Експерти кажуть, що найближчим часом в обмінниках гривня перебуватиме у нестабільному стані.

– У січні курс долара перебуватиме у межах 27,75-29 гривень, – вважає старший аналітик Forex Club Андрій Шевчишин, передає Рoliteka.

Причиною цього будуть високий дефіцит зовнішньоторговельного балансу і старт передвиборної кампанії.

У той же час Нацбанк заявив, що не збирається змінювати свою свою фінансову політику і буде дотримуватися режиму плаваючого обмінного курсу.

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Теги: долар, гривня, курс
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