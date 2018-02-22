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З Нового року в Україні закінчився мораторій на перевірку бізнесу

З Нового року в Україні закінчився мораторій на перевірку бізнесу
Закон України про запровадження мораторію (заборони) на перевірку бізнесу регуляторними органами втратив чинність 1 січня 2019 року. Першочергово перевірятимуть ті компанії, які несуть загрозу довкіллю та здоров’ю людей .

Зазначається, що мораторій діяв з 2014 року, а у 2017 році його продовжили до 31 січня 2018 року, повідомляє Громадське.

Водночас із втратою чинності заборони на проведення перевірок, в Україні почала діяти урядова постанова, яка запроваджує новий підхід до проведення перевірок.

Зокрема, відтепер перевірки бізнесу будуть ґрунтуватись на ризиках діяльності підприємств. Так, першочергово перевірятимуть ті компанії, які несуть загрозу довкіллю та здоров’ю людей.

Крім цього, з 1 січня 2019 року запроваджується адміністративна відповідальність працівникам регуляторних органів за порушення під час перевірок бізнесу, зокрема неправомірні вимоги перевіряючих.

Раніше уряд затвердив нові норми щодо здійснення перевірок бізнесу, скасувавши близько 700 підстав для здійснення таких перевірок.

Зазначається, що у 2019 держава планує провести понад 143 тисячі перевірок бізнесу.

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Теги: перевірка, бізнес, мораторій
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