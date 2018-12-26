На Волині виявили «ялинкових» браконьєрів
Сьогодні, 09:07
Протягом грудня на Волині відбулося 756 «ялинкових» рейдів.
Про це повідомляє прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
В результаті таких рейдів зафіксували 84 випадки самовільної рубки новорічних деревець.
Це загалом – 5457 грн сплачених штрафів та 37 575 грн відшкодованих збитків. Якщо порахувати, то в середньому за одне деревце порушникам довелося сплатити понад 500 грн. При тому, що легальна новорічна ялинка вартувала у лісгоспі в межах 60-80 грн.
Всі штрафи та збитки вже добровільно сплачені у місцеві бюджети.
Принагідно нагадуємо, що з 1 січня 2019 року, згідно зі змінами, які внесені Законом України №2531 від 06.09.2018 до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статті 246 Кримінального кодексу України:
– адмінштрафи для громадян за незаконну рубку збільшилися в три і більше рази (255-510 грн), посадових осіб – більше як у десять раз (1275-2550 грн). Для громадян та посадових осіб, які протягом року здійснили повторно випадок незаконної рубки, адмінштрафи збільшилися у два-чотири рази і становлять 510-1020 грн і 5100-10200 грн відповідно;
– штрафи, за вчинені кримінальні діяння, зросли від 15 до 20 разів (17000-25500 грн), на територіях чи об’єктах ПЗФ штрафи становлять 25500-34000 гривень. У разі заподіяння тяжких наслідків для лісу порушники можуть бути позбавлені волі від п’яти до семи років.
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Про це повідомляє прес-служба Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.
В результаті таких рейдів зафіксували 84 випадки самовільної рубки новорічних деревець.
Це загалом – 5457 грн сплачених штрафів та 37 575 грн відшкодованих збитків. Якщо порахувати, то в середньому за одне деревце порушникам довелося сплатити понад 500 грн. При тому, що легальна новорічна ялинка вартувала у лісгоспі в межах 60-80 грн.
Всі штрафи та збитки вже добровільно сплачені у місцеві бюджети.
Принагідно нагадуємо, що з 1 січня 2019 року, згідно зі змінами, які внесені Законом України №2531 від 06.09.2018 до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статті 246 Кримінального кодексу України:
– адмінштрафи для громадян за незаконну рубку збільшилися в три і більше рази (255-510 грн), посадових осіб – більше як у десять раз (1275-2550 грн). Для громадян та посадових осіб, які протягом року здійснили повторно випадок незаконної рубки, адмінштрафи збільшилися у два-чотири рази і становлять 510-1020 грн і 5100-10200 грн відповідно;
– штрафи, за вчинені кримінальні діяння, зросли від 15 до 20 разів (17000-25500 грн), на територіях чи об’єктах ПЗФ штрафи становлять 25500-34000 гривень. У разі заподіяння тяжких наслідків для лісу порушники можуть бути позбавлені волі від п’яти до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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