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Волонтери закликають привітати з повноліттям доньку загиблого волинського Героя

Волонтери закликають привітати з повноліттям доньку загиблого волинського Героя
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Таня Шилік – дівчинка з незвичними що на світлині очима і заворожуючим поглядом, має широкий кругозір, багато мрій та планів на життя і вже за кілька днів святкуватиме своє повноліття. Її тато Анатолій, капітан Збройних Сил України (51-ої ОМБР), загинув у 2014 році в боях за Іловайськ. Більшість особового складу батареї під командуванням капітана Шиліка знаходилася на блокпосту 39-06 неподалік від Іловайська, який обстрілювався з самохідно-артилерійських гармат «Нона». Коли від одного з пострілів на машині ГАЗ-66 загорівся тент, Анатолій кинувся його гасити. Інші бійці з укриттів вибігли на допомогу. Коли всі знаходилися біля машини, прилетіло ще кілька снарядів, від яких загинули командир з іншими військовослужбовцями.

У капітана Шиліка залишилися дружина та двоє дітей – донечка Тетянка та її молодший 6-тилітній братик Артемчик. Минулого року дівчина закінчила школу і поступила у столиці до Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова. Тут вона на інженерно-педагогічному факультеті здобуватиме спеціальність «готельно-ресторанна справа». Таня має багато захоплень та інтересів. Любить співати, танцювати, дивитися фільми, полюбляє подорожувати. Також наша іменинниця багато читає і щоразу пізнає щось нове з прочитаних книжок.

Тетяна дуже любить свою сім’ю, радіє турботі близьких людей та вважає своїм життєвим прикладом маму Олену, яка підтримує дівчинку в усіх починаннях та завжди готова дати гарну пораду. Після загибелі на фронті тата сім’я намагається справлятися з труднощами, однак це вдається не завжди, бо Анатолій був основним годувальником. Тож труднощі часом не оминають родину, проте Олена Григорівна старається у всьому забезпечити своїх дітей. Сім’я Шилік дуже вдячна за пам’ять і увагу від усіх небайдужих людей та волонтерів.

Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/28/shylik.htm

Інформація для благодійників: Шилік Тетяна – 18 років (06.01.2001). м. Ковель. Ріст: 171; Розмір взуття: 39-40; Розмір одягу: M,S.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

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Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону
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