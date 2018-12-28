Волонтери закликають привітати з повноліттям доньку загиблого волинського Героя
Сьогодні, 09:20
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Таня Шилік – дівчинка з незвичними що на світлині очима і заворожуючим поглядом, має широкий кругозір, багато мрій та планів на життя і вже за кілька днів святкуватиме своє повноліття. Її тато Анатолій, капітан Збройних Сил України (51-ої ОМБР), загинув у 2014 році в боях за Іловайськ. Більшість особового складу батареї під командуванням капітана Шиліка знаходилася на блокпосту 39-06 неподалік від Іловайська, який обстрілювався з самохідно-артилерійських гармат «Нона». Коли від одного з пострілів на машині ГАЗ-66 загорівся тент, Анатолій кинувся його гасити. Інші бійці з укриттів вибігли на допомогу. Коли всі знаходилися біля машини, прилетіло ще кілька снарядів, від яких загинули командир з іншими військовослужбовцями.
У капітана Шиліка залишилися дружина та двоє дітей – донечка Тетянка та її молодший 6-тилітній братик Артемчик. Минулого року дівчина закінчила школу і поступила у столиці до Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова. Тут вона на інженерно-педагогічному факультеті здобуватиме спеціальність «готельно-ресторанна справа». Таня має багато захоплень та інтересів. Любить співати, танцювати, дивитися фільми, полюбляє подорожувати. Також наша іменинниця багато читає і щоразу пізнає щось нове з прочитаних книжок.
Тетяна дуже любить свою сім’ю, радіє турботі близьких людей та вважає своїм життєвим прикладом маму Олену, яка підтримує дівчинку в усіх починаннях та завжди готова дати гарну пораду. Після загибелі на фронті тата сім’я намагається справлятися з труднощами, однак це вдається не завжди, бо Анатолій був основним годувальником. Тож труднощі часом не оминають родину, проте Олена Григорівна старається у всьому забезпечити своїх дітей. Сім’я Шилік дуже вдячна за пам’ять і увагу від усіх небайдужих людей та волонтерів.
Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/28/shylik.htm
Інформація для благодійників: Шилік Тетяна – 18 років (06.01.2001). м. Ковель. Ріст: 171; Розмір взуття: 39-40; Розмір одягу: M,S.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Таня Шилік – дівчинка з незвичними що на світлині очима і заворожуючим поглядом, має широкий кругозір, багато мрій та планів на життя і вже за кілька днів святкуватиме своє повноліття. Її тато Анатолій, капітан Збройних Сил України (51-ої ОМБР), загинув у 2014 році в боях за Іловайськ. Більшість особового складу батареї під командуванням капітана Шиліка знаходилася на блокпосту 39-06 неподалік від Іловайська, який обстрілювався з самохідно-артилерійських гармат «Нона». Коли від одного з пострілів на машині ГАЗ-66 загорівся тент, Анатолій кинувся його гасити. Інші бійці з укриттів вибігли на допомогу. Коли всі знаходилися біля машини, прилетіло ще кілька снарядів, від яких загинули командир з іншими військовослужбовцями.
У капітана Шиліка залишилися дружина та двоє дітей – донечка Тетянка та її молодший 6-тилітній братик Артемчик. Минулого року дівчина закінчила школу і поступила у столиці до Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова. Тут вона на інженерно-педагогічному факультеті здобуватиме спеціальність «готельно-ресторанна справа». Таня має багато захоплень та інтересів. Любить співати, танцювати, дивитися фільми, полюбляє подорожувати. Також наша іменинниця багато читає і щоразу пізнає щось нове з прочитаних книжок.
Тетяна дуже любить свою сім’ю, радіє турботі близьких людей та вважає своїм життєвим прикладом маму Олену, яка підтримує дівчинку в усіх починаннях та завжди готова дати гарну пораду. Після загибелі на фронті тата сім’я намагається справлятися з труднощами, однак це вдається не завжди, бо Анатолій був основним годувальником. Тож труднощі часом не оминають родину, проте Олена Григорівна старається у всьому забезпечити своїх дітей. Сім’я Шилік дуже вдячна за пам’ять і увагу від усіх небайдужих людей та волонтерів.
Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/28/shylik.htm
Інформація для благодійників: Шилік Тетяна – 18 років (06.01.2001). м. Ковель. Ріст: 171; Розмір взуття: 39-40; Розмір одягу: M,S.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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