Волонтери закликають привітати з повноліттям доньку загиблого волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.– дівчинка з незвичними що на світлині очима і заворожуючим поглядом, має широкий кругозір, багато мрій та планів на життя і вже за кілька днів святкуватиме своє повноліття. Її тато Анатолій, капітан Збройних Сил України (51-ої ОМБР), загинув у 2014 році в боях за Іловайськ. Більшість особового складу батареї під командуванням капітана Шиліка знаходилася на блокпосту 39-06 неподалік від Іловайська, який обстрілювався з самохідно-артилерійських гармат «Нона». Коли від одного з пострілів на машині ГАЗ-66 загорівся тент, Анатолій кинувся його гасити. Інші бійці з укриттів вибігли на допомогу. Коли всі знаходилися біля машини, прилетіло ще кілька снарядів, від яких загинули командир з іншими військовослужбовцями.У капітана Шиліка залишилися дружина та двоє дітей – донечка Тетянка та її молодший 6-тилітній братик Артемчик. Минулого року дівчина закінчила школу і поступила у столиці до Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова. Тут вона на інженерно-педагогічному факультеті здобуватиме спеціальність «готельно-ресторанна справа». Таня має багато захоплень та інтересів. Любить співати, танцювати, дивитися фільми, полюбляє подорожувати. Також наша іменинниця багато читає і щоразу пізнає щось нове з прочитаних книжок.Тетяна дуже любить свою сім’ю, радіє турботі близьких людей та вважає своїм життєвим прикладом маму Олену, яка підтримує дівчинку в усіх починаннях та завжди готова дати гарну пораду. Після загибелі на фронті тата сім’я намагається справлятися з труднощами, однак це вдається не завжди, бо Анатолій був основним годувальником. Тож труднощі часом не оминають родину, проте Олена Григорівна старається у всьому забезпечити своїх дітей. Сім’я Шилік дуже вдячна за пам’ять і увагу від усіх небайдужих людей та волонтерів.Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/28/shylik.htmШилік Тетяна – 18 років (06.01.2001). м. Ковель. Ріст: 171; Розмір взуття: 39-40; Розмір одягу: M,S.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.