На Рівненщині застрелився 15-річний хлопець
Сьогодні, 09:31
У селі Біла Криниця Рівненського району знайшли мертвим 15-річного юнака.
Як стало відомо, повідомлення про його загибель надійшло правоохоронцям пізно увечері 1 січня, - пише Рівне вечірнє.
Хлопець навчався в одному з харківських ліцеїв і приїхав на канікули додому. Коли батьки поїхали у своїх справах до Рівного, то їх син застрелився з батьківської рушниці.
Попередньо відомо, що юнак з якихось причин знищив усі повідомлення та дзвінки зі свого телефону та заблокував його . Записки рідним він також не залишив.
За фактом навмисного вбивства уже відкрили кримінальне провадження.
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Як стало відомо, повідомлення про його загибель надійшло правоохоронцям пізно увечері 1 січня, - пише Рівне вечірнє.
Хлопець навчався в одному з харківських ліцеїв і приїхав на канікули додому. Коли батьки поїхали у своїх справах до Рівного, то їх син застрелився з батьківської рушниці.
Попередньо відомо, що юнак з якихось причин знищив усі повідомлення та дзвінки зі свого телефону та заблокував його . Записки рідним він також не залишив.
За фактом навмисного вбивства уже відкрили кримінальне провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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