На Рівненщині застрелився 15-річний хлопець





Як стало відомо, повідомлення про його загибель надійшло правоохоронцям пізно увечері 1 січня, - пише



Хлопець навчався в одному з харківських ліцеїв і приїхав на канікули додому. Коли батьки поїхали у своїх справах до Рівного, то їх син застрелився з батьківської рушниці.



Попередньо відомо, що юнак з якихось причин знищив усі повідомлення та дзвінки зі свого телефону та заблокував його . Записки рідним він також не залишив.



За фактом навмисного вбивства уже відкрили кримінальне провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Біла Криниця Рівненського району знайшли мертвим 15-річного юнака.Як стало відомо, повідомлення про його загибель надійшло правоохоронцям пізно увечері 1 січня, - пише Рівне вечірнє Хлопець навчався в одному з харківських ліцеїв і приїхав на канікули додому. Коли батьки поїхали у своїх справах до Рівного, то їх син застрелився з батьківської рушниці.Попередньо відомо, що юнак з якихось причин знищив усі повідомлення та дзвінки зі свого телефону та заблокував його . Записки рідним він також не залишив.За фактом навмисного вбивства уже відкрили кримінальне провадження.

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