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На Рівненщині застрелився 15-річний хлопець

На Рівненщині застрелився 15-річний хлопець
У селі Біла Криниця Рівненського району знайшли мертвим 15-річного юнака.

Як стало відомо, повідомлення про його загибель надійшло правоохоронцям пізно увечері 1 січня, - пише Рівне вечірнє.

Хлопець навчався в одному з харківських ліцеїв і приїхав на канікули додому. Коли батьки поїхали у своїх справах до Рівного, то їх син застрелився з батьківської рушниці.

Попередньо відомо, що юнак з якихось причин знищив усі повідомлення та дзвінки зі свого телефону та заблокував його . Записки рідним він також не залишив.

За фактом навмисного вбивства уже відкрили кримінальне провадження.

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Теги: смерть, юнак, Рівненщина
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