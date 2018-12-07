Відомо, де у Луцьку зупиниться святкова фура «Coca-Cola»
Сьогодні, 09:44
У Луцьк сьогодні, 4 січня, приїде вантажівка «Coca-Cola». Тож усіх лучан запрошують долучитись до заходу, який відбудеться на Театральному майдані.
Про це йдеться на офіційній сторінці Coca-Cola Ukraine у мережі facebook.
Відтак, що з технічних причин захід у Луцьку буде проведено лише на одній локації – на Театральному майдані (вулиця Лесі Українки, 67).
Вантажівка буде стояти на майднані з 14:00 до 20:00.
"Надихніться атмосферою свята разом з казковими ельфами, полярними ведмедями та неповторним Сантою! Розділіть щасливі моменти із рідними та друзями, надихайте всіх навколо бути Сантою та дарувати радість і святковий настрій", - закликають організатори.
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Про це йдеться на офіційній сторінці Coca-Cola Ukraine у мережі facebook.
Відтак, що з технічних причин захід у Луцьку буде проведено лише на одній локації – на Театральному майдані (вулиця Лесі Українки, 67).
Вантажівка буде стояти на майднані з 14:00 до 20:00.
"Надихніться атмосферою свята разом з казковими ельфами, полярними ведмедями та неповторним Сантою! Розділіть щасливі моменти із рідними та друзями, надихайте всіх навколо бути Сантою та дарувати радість і святковий настрій", - закликають організатори.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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