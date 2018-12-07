Відомо, де у Луцьку зупиниться святкова фура «Coca-Cola»

У Луцьк сьогодні, 4 січня, приїде вантажівка «Coca-Cola». Тож усіх лучан запрошують долучитись до заходу, який відбудеться на Театральному майдані.Про це йдеться на офіційній сторінці Coca-Cola Ukraine у мережі facebook.Відтак, що з технічних причин захід у Луцьку буде проведено лише на одній локації – на Театральному майдані (вулиця Лесі Українки, 67).Вантажівка буде стояти на майднані з 14:00 до 20:00."Надихніться атмосферою свята разом з казковими ельфами, полярними ведмедями та неповторним Сантою! Розділіть щасливі моменти із рідними та друзями, надихайте всіх навколо бути Сантою та дарувати радість і святковий настрій", - закликають організатори.