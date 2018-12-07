вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відомо, де у Луцьку зупиниться святкова фура «Coca-Cola»

Відомо, де у Луцьку зупиниться святкова фура «Coca-Cola»
У Луцьк сьогодні, 4 січня, приїде вантажівка «Coca-Cola». Тож усіх лучан запрошують долучитись до заходу, який відбудеться на Театральному майдані.

Про це йдеться на офіційній сторінці Coca-Cola Ukraine у мережі facebook.

Відтак, що з технічних причин захід у Луцьку буде проведено лише на одній локації – на Театральному майдані (вулиця Лесі Українки, 67).

Вантажівка буде стояти на майднані з 14:00 до 20:00.

"Надихніться атмосферою свята разом з казковими ельфами, полярними ведмедями та неповторним Сантою! Розділіть щасливі моменти із рідними та друзями, надихайте всіх навколо бути Сантою та дарувати радість і святковий настрій", - закликають організатори.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: «Coca-Cola», вантажівка, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку сімейним лікарям вручили ключі від новеньких автівок. ФОТО
Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Громадська спілка «СПАС» Громадська
спілка
«СПАС» вітає волинян з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
27-річного волинянина «кинули» на гроші інтернет-шахраї
Сьогодні, 09:58
У Луцьку за гроші ЄС відремонтують частину вулиці, оновлять світлофори і освітлення
Сьогодні, 09:48
Відомо, де у Луцьку зупиниться святкова фура «Coca-Cola»
Сьогодні, 09:44
На Рівненщині застрелився 15-річний хлопець
Сьогодні, 09:31
Волонтери закликають привітати з повноліттям доньку загиблого волинського Героя
Сьогодні, 09:20
Схожі новини
У Луцьку горіла вантажівка. ВІДЕО У Луцьку горіла вантажівка. ВІДЕО
07 грудень, 2018, 16:27
У Луцьку вантажівка пошкодила дах приватного будинку. ФОТО У Луцьку вантажівка пошкодила дах приватного будинку. ФОТО
10 вересень, 2018, 14:26
Дітвора в захваті: в Луцьку гостювала святкова фура Coca-Cola. ФОТО Дітвора в захваті: в Луцьку гостювала святкова фура Coca-Cola. ФОТО
29 грудень, 2017, 18:17
Святкова фура від Coca-Cola в Луцьку. ФОТО Святкова фура від Coca-Cola в Луцьку. ФОТО
29 грудень, 2017, 16:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» у вагонах зі щебенем знайшли контрабанду на десятки тисяч гривень
Сьогодні, 10:22
 0
Чому сьогодні не можна проколювати вуха: прикмети і забобони
Сьогодні, 10:10
 0
27-річного волинянина «кинули» на гроші інтернет-шахраї
Сьогодні, 09:58
 0
У Луцьку за гроші ЄС відремонтують частину вулиці, оновлять світлофори і освітлення
Сьогодні, 09:48
 0
Відомо, де у Луцьку зупиниться святкова фура «Coca-Cola»
Сьогодні, 09:44
 0
Медіа
відео
1/8