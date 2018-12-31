27-річного волинянина «кинули» на гроші інтернет-шахраї
Сьогодні, 09:58
На Волині шахраї ошукали 27-річного жителя села Журавники Горохівського району.
Зазначається, що чоловік перерахував зловмисникам майже 4 тисячі гривен, - пише газета Волинь-нова.
Молодий господар хотів придбати колесо до трактора. Цю річ відшукав серед оголошень на сайті OLX. Шахраєві вдалося переконати довірливого чоловіка перерахувати спочатку аванс у сумі 1900 гривень, а відтак знову таку ж суму грошей.
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Зазначається, що чоловік перерахував зловмисникам майже 4 тисячі гривен, - пише газета Волинь-нова.
Молодий господар хотів придбати колесо до трактора. Цю річ відшукав серед оголошень на сайті OLX. Шахраєві вдалося переконати довірливого чоловіка перерахувати спочатку аванс у сумі 1900 гривень, а відтак знову таку ж суму грошей.
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