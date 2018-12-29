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Чому сьогодні не можна проколювати вуха: прикмети і забобони

Чому сьогодні не можна проколювати вуха: прикмети і забобони
4 січня 2019 року відзначають день святої Анастасії, яка є покровителькою вагітних жінок.

Цього дня визначали, яким буде жовтень. Людям, які народилися 4 січня радять носити талісман з яшмою, оскільки вважається, що він оберігає від злих сил, - 24 канал.

Цього дня сняться погані сни, які віщують нещастя. Тому хороший знак, якщо в ніч з 3 на 4 січня людині не сниться нічого.

Іменини 4 січня святкують: Анастасія, Дмитро, Федір.

Народні прикмети на 4 січня

– Якщо хмари проти вітру пливуть, то незабаром буде снігопад.

Що можна робити 4 січня

1. Вагітним жінкам треба помолитися до святої Анастасії і попросити легких пологів. Їй також молилися за здоров'я і благополуччя дітей.

Що не можна робити 4 січня

1. Цього дня не можна бити тварин, адже після цього у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

2. На Анастасії не можна проколювати вуха, адже вони будуть довго гоїтися.

3. Забороняється 4 січня ходити по кімнаті босою, адже можна накликати біду своєму родичу.

4. Вагітним жінкам цього дня не можна шити.

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Теги: свято, забобони
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