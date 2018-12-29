Чому сьогодні не можна проколювати вуха: прикмети і забобони





Цього дня визначали, яким буде жовтень. Людям, які народилися 4 січня радять носити талісман з яшмою, оскільки вважається, що він оберігає від злих сил, -



Цього дня сняться погані сни, які віщують нещастя. Тому хороший знак, якщо в ніч з 3 на 4 січня людині не сниться нічого.



Іменини 4 січня святкують: Анастасія, Дмитро, Федір.



Народні прикмети на 4 січня



– Якщо хмари проти вітру пливуть, то незабаром буде снігопад.



Що можна робити 4 січня



1. Вагітним жінкам треба помолитися до святої Анастасії і попросити легких пологів. Їй також молилися за здоров'я і благополуччя дітей.



Що не можна робити 4 січня



1. Цього дня не можна бити тварин, адже після цього у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.



2. На Анастасії не можна проколювати вуха, адже вони будуть довго гоїтися.



3. Забороняється 4 січня ходити по кімнаті босою, адже можна накликати біду своєму родичу.



4. Вагітним жінкам цього дня не можна шити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 січня 2019 року відзначають день святої Анастасії, яка є покровителькою вагітних жінок.Цього дня визначали, яким буде жовтень. Людям, які народилися 4 січня радять носити талісман з яшмою, оскільки вважається, що він оберігає від злих сил, - 24 канал Цього дня сняться погані сни, які віщують нещастя. Тому хороший знак, якщо в ніч з 3 на 4 січня людині не сниться нічого.Іменини 4 січня святкують: Анастасія, Дмитро, Федір.– Якщо хмари проти вітру пливуть, то незабаром буде снігопад.1. Вагітним жінкам треба помолитися до святої Анастасії і попросити легких пологів. Їй також молилися за здоров'я і благополуччя дітей.1. Цього дня не можна бити тварин, адже після цього у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.2. На Анастасії не можна проколювати вуха, адже вони будуть довго гоїтися.3. Забороняється 4 січня ходити по кімнаті босою, адже можна накликати біду своєму родичу.4. Вагітним жінкам цього дня не можна шити.

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