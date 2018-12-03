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На «Ягодині» у вагонах зі щебенем знайшли контрабанду на десятки тисяч гривень

На «Ягодині» у вагонах зі щебенем знайшли контрабанду на десятки тисяч гривень
На Волині прикордонники завадили незаконному переміщенню через державний кордон партії тютюнових виробів.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Під час огляду вантажного потяга, що прямував до Польщі через залізничний пункт пропуску «Ягодин», військовослужбовці Луцького загону спільно з працівниками фіскальної служби за допомогою технічних засобів прикордонного контролю виявили 13 ящиків контрабандних сигарет різних марок.

Товар знаходився у двох вагонах під щебнем.

Наразі знайдені сигарети, загальна вартість яких становить близько 130 тисяч гривень, вилучили встановленим порядком працівникамии фіскальної служби.

На «Ягодині» у вагонах зі щебенем знайшли контрабанду на десятки тисяч гривень
На «Ягодині» у вагонах зі щебенем знайшли контрабанду на десятки тисяч гривень
На «Ягодині» у вагонах зі щебенем знайшли контрабанду на десятки тисяч гривень

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Теги: кордон, цигарки
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