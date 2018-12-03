На «Ягодині» у вагонах зі щебенем знайшли контрабанду на десятки тисяч гривень





Про це повідомили у Держприкордонслужбі.



Під час огляду вантажного потяга, що прямував до Польщі через залізничний пункт пропуску «Ягодин», військовослужбовці Луцького загону спільно з працівниками фіскальної служби за допомогою технічних засобів прикордонного контролю виявили 13 ящиків контрабандних сигарет різних марок.



Товар знаходився у двох вагонах під щебнем.



Наразі знайдені сигарети, загальна вартість яких становить близько 130 тисяч гривень, вилучили встановленим порядком працівникамии фіскальної служби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині прикордонники завадили незаконному переміщенню через державний кордон партії тютюнових виробів.Про це повідомили у Держприкордонслужбі.Під час огляду вантажного потяга, що прямував до Польщі через залізничний пункт пропуску «Ягодин», військовослужбовці Луцького загону спільно з працівниками фіскальної служби за допомогою технічних засобів прикордонного контролю виявили 13 ящиків контрабандних сигарет різних марок.Товар знаходився у двох вагонах під щебнем.Наразі знайдені сигарети, загальна вартість яких становить близько 130 тисяч гривень, вилучили встановленим порядком працівникамии фіскальної служби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію