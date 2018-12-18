На Волині розмитнити «євробляхи» можна буде під час різдвяних вихідних
Сьогодні, 10:28
На Волині випустити у вільний обіг автомобіль з європейською реєстрацією можна буде під час вихідних.
Так, зважаючи на короткий термін, протягом якого громадяни можуть скористатися правом на випуск у вільний обіг автомобілів з європейською реєстрацією з коефіцієнтом 0,5 щодо сплати акцизного податку, інформує про графік роботи митних постів під час різдвяних вихідних, - пише прес-служба Волинської митниці ДФС.
Зокрема, 5-7 січня 2018 року прийматимуть та розглядатимуть електронні декларації громадян:
1. Митний пост «Луцьк» - 5 січня з 9.00 до 13.00;
2. Митний пост «Володимир-Волинський» - 5 січня з 9.00 до 13.00
3. Митний пост «Ковель» - 5-7 січня цілодобово;
4. Відділ митного оформлення №5 «Ягодин» - 5-7 січня з 9.00 до 21.00
Волинська митниця нагадує громадянам, що «пільговий період» двократного зниження ставок акцизного збору під час випуску у вільний обіг легкових автомобілів для пасажирських перевезень збігає 22 лютого 2019 року. Впродовж наступних 90 днів діятиме коефіцієнт 0,75.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, зважаючи на короткий термін, протягом якого громадяни можуть скористатися правом на випуск у вільний обіг автомобілів з європейською реєстрацією з коефіцієнтом 0,5 щодо сплати акцизного податку, інформує про графік роботи митних постів під час різдвяних вихідних, - пише прес-служба Волинської митниці ДФС.
Зокрема, 5-7 січня 2018 року прийматимуть та розглядатимуть електронні декларації громадян:
1. Митний пост «Луцьк» - 5 січня з 9.00 до 13.00;
2. Митний пост «Володимир-Волинський» - 5 січня з 9.00 до 13.00
3. Митний пост «Ковель» - 5-7 січня цілодобово;
4. Відділ митного оформлення №5 «Ягодин» - 5-7 січня з 9.00 до 21.00
Волинська митниця нагадує громадянам, що «пільговий період» двократного зниження ставок акцизного збору під час випуску у вільний обіг легкових автомобілів для пасажирських перевезень збігає 22 лютого 2019 року. Впродовж наступних 90 днів діятиме коефіцієнт 0,75.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Бойовики на Донбасі захопили в полон жителя Рівненщини
Сьогодні, 10:41
На Волині розмитнити «євробляхи» можна буде під час різдвяних вихідних
Сьогодні, 10:28
Чому сьогодні не можна проколювати вуха: прикмети і забобони
Сьогодні, 10:10