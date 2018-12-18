На Волині розмитнити «євробляхи» можна буде під час різдвяних вихідних

На Волині випустити у вільний обіг автомобіль з європейською реєстрацією можна буде під час вихідних.Так, зважаючи на короткий термін, протягом якого громадяни можуть скористатися правом на випуск у вільний обіг автомобілів з європейською реєстрацією з коефіцієнтом 0,5 щодо сплати акцизного податку, інформує про графік роботи митних постів під час різдвяних вихідних, - пише прес-служба Волинської митниці ДФС.Зокрема, 5-7 січня 2018 року прийматимуть та розглядатимуть електронні декларації громадян:1. Митний пост «Луцьк» - 5 січня з 9.00 до 13.00;2. Митний пост «Володимир-Волинський» - 5 січня з 9.00 до 13.003. Митний пост «Ковель» - 5-7 січня цілодобово;4. Відділ митного оформлення №5 «Ягодин» - 5-7 січня з 9.00 до 21.00Волинська митниця нагадує громадянам, що «пільговий період» двократного зниження ставок акцизного збору під час випуску у вільний обіг легкових автомобілів для пасажирських перевезень збігає 22 лютого 2019 року. Впродовж наступних 90 днів діятиме коефіцієнт 0,75.