«Рибні» браконьєри Волині в цифрах: скільки порушників зловили у 2018 році

За 2018 рік на Волині викрили 970 порушень природоохоронного законодавства.Про це повідомили у Держрибагентстві.Так, протягом 2018 року працівниками Волинського рибоохоронного патруля спільно із громадськими інспекторами, співробітниками поліції та екоінспекції викрили 970 порушень природоохоронного законодавства.Зокрема, виявили 294 грубих правопорушень за ч. 4 ст. 85 КУпАП, 484 - за ч. 3 ст. 85 КУпАП, 62 - за ст. 88-1 КУпАП, 24 - за ст. 85-1 КУпАП та дев’ять - за ст. 188-5 КУпАП. Також склали 97 безгосподарських актів, згідно з якими вилучили 787 од. заборонених знарядь лову.«За даний період було затримано 873 порушників, яких оштрафовано на 104 992 грн. Збитки, завдані рибному господарству області, склали 126 898 грн. Під час рибоохоронної діяльності у громадян вилучено 383 од. заборонених знарядь лову (360 сітних і 23 колючих) та 580,4 кг водних біоресурсів», – підсумував начальник Управління Держрибагентства у Волинській областіДо судів направили 380 справ для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. Протягом року інспектори Волинського рибоохоронного патруля викрили чотири порушення з ознаками кримінального злочину, пов’язаних з виловом червонокнижних видів риб."Для прикладу, 12 червня під час проведення рибоохоронного рейду затримано чоловіка, який здійснював лов водних біоресурсів за допомогою трьох сіток. У нього було вилучено рибу в такій кількості: лин – 8 екз., лящ – 3 екз., плітка – 12 екз., плоскирка – 8 екз., загальною вагою 5,5 кг. Завдано збитків у розмірі 5 511 грн. Інцидент стався на р. Турія, поблизу с. Бузаки Камінь-Каширського району Волинської області", - йдеться у повідомленні.Також 23 червня зафіксовано факт браконьєрства на ставку поблизу с. Хорів Локачинського району. Двоє громадян здійснювали лов риби з гумового човна, використовуючи три сітки. В результаті порушники виловили 136 екз. карася сріблястого, завдавши збитків рибному господарству на суму 4 080 грн."Восьмого серпня під час рейду Волинським рибоохоронним патрулем викрито двох порушників, які за допомогою чотирьох сіток займалися риболовлею з гумового човна. Чоловікам вдалось впіймати такі водні біоресурси: карась сріблястий – 40 шт., лин – 25 шт., щука – 3 шт. та по п'ять штук окуня і плітки. Загальна вага незаконно виловленої риби склала 9 кг. Порушення зафіксовано на ставку, що з’єднаний з р. Полонка, неподалік с. Чаруків Луцького району. Збитки, завдані рибному господарству, становлять 9 711 грн.", - повідомили в Держрибагентстві.22 листопада на водосховищі в м. Ковель інспектори задокументували порушення правил рибальства. Використовуючи сітку та човен, чоловік добув 15 кг товстолоба (9 екз). Завдано збитків у розмірі 2 295 грн.Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян дотримуватись природоохоронного законодавства. У разі виявлення порушення – прохання терміново повідомляти за номерами телефонної «гарячої лінії» відомства: (067) 360-78-40 або на всеукраїнську цілодобову безкоштовну «гарячу лінію»: 0 (800) 50-52-50.