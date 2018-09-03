Бойовики на Донбасі захопили в полон жителя Рівненщини





Про це повідомила прес-служба бригади, - пише



На опублікованому бойовиками відео чоловік — Качинський Андрій із села Берестівка Володимирецького району Рівненської області — заявляє, що потрапив у полон.



"У зв’язку з поширенням підконтрольним російсько-окупаційним військам ЗМІ відео з поясненнями Андрія Качинського, повідомляємо наступне: Так, на відео дійсно військовослужбовець нашої бригади. Ми розуміємо, що дані пояснення отримані під тиском та жодним чином не засуджуємо його за це. Більш того, підкреслюємо, що він не може нести відповідальність за свої слова", — йдеться у повідомленні 128-ї бригади.



У бригаді наголосили, що роблять все можливе для звільнення військового.



"До процесу залучені міжнародні організації. Близьким Андрія надається всебічна підтримка", — додали в прес-службі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бойовики захопили в полон бійця 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.Про це повідомила прес-служба бригади, - пише Еспресо На опублікованому бойовиками відео чоловік —із села Берестівка Володимирецького району Рівненської області — заявляє, що потрапив у полон."У зв’язку з поширенням підконтрольним російсько-окупаційним військам ЗМІ відео з поясненнями Андрія Качинського, повідомляємо наступне: Так, на відео дійсно військовослужбовець нашої бригади. Ми розуміємо, що дані пояснення отримані під тиском та жодним чином не засуджуємо його за це. Більш того, підкреслюємо, що він не може нести відповідальність за свої слова", — йдеться у повідомленні 128-ї бригади.У бригаді наголосили, що роблять все можливе для звільнення військового."До процесу залучені міжнародні організації. Близьким Андрія надається всебічна підтримка", — додали в прес-службі.

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