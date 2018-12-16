Водіїв попереджають про засніжені дороги на Волині
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Розповіли, що станом на ранок п'ятниці, 4 січня, покриття на автодорогах Волинської області – засніжене.
Про це інформує прес-служба "Укравтодору".
"Станом на 06-00 год. 04.01.2019 р. невеликий сніг в західних областях на решті території без опадів. Температура повітря в нічний час у західних областях -3 -14°С, на іншій території країни від – 2 до -7°С", - йдеться у повідомлені.
Стан покриття на дорогах державного значення в Волинській, Івано-Франківській, Львівській та Луганській областях засніжене. Рівненській області місцями ожеледиця.
Зазначається, що виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється обробка доріг протиожеледними матеріалами.
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Про це інформує прес-служба "Укравтодору".
"Станом на 06-00 год. 04.01.2019 р. невеликий сніг в західних областях на решті території без опадів. Температура повітря в нічний час у західних областях -3 -14°С, на іншій території країни від – 2 до -7°С", - йдеться у повідомлені.
Стан покриття на дорогах державного значення в Волинській, Івано-Франківській, Львівській та Луганській областях засніжене. Рівненській області місцями ожеледиця.
Зазначається, що виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється обробка доріг протиожеледними матеріалами.
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