Водіїв попереджають про засніжені дороги на Волині

Розповіли, що станом на ранок п'ятниці, 4 січня, покриття на автодорогах Волинської області – засніжене.Про це інформує прес-служба "Укравтодору"."Станом на 06-00 год. 04.01.2019 р. невеликий сніг в західних областях на решті території без опадів. Температура повітря в нічний час у західних областях -3 -14°С, на іншій території країни від – 2 до -7°С", - йдеться у повідомлені.Стан покриття на дорогах державного значення в Волинській, Івано-Франківській, Львівській та Луганській областях засніжене. Рівненській області місцями ожеледиця.Зазначається, що виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється обробка доріг протиожеледними матеріалами.