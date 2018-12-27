На волинському підприємстві навантажувач на смерть переїхав чоловіка
Сьогодні, 11:06
У Володимирі-Волинському внаслідок автопригоди загинув 41-річний чоловік.
Інцидент трапився 3 січня, - інформує ГУНП у Волинській області.
Так, на території підприємства у Володимирі-Волинському навантажувач переїхав чоловіка, постраждалий загинув на місці події.
За кермом навантажувача перебував 41-річний житель Володимир-Волинського району. Рухаючись територією підприємства, водій допустив наїзд на 41-річного працівника, жителя Володимира-Волинського. Попередньо встановлено, що постраждалий чоловік, проходячи поруч, послизнувся та впав, внаслідок чого потрапив під заднє колесо спецтранспорту.
Постраждалий загинув на місці.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.
Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії.
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Інцидент трапився 3 січня, - інформує ГУНП у Волинській області.
Так, на території підприємства у Володимирі-Волинському навантажувач переїхав чоловіка, постраждалий загинув на місці події.
За кермом навантажувача перебував 41-річний житель Володимир-Волинського району. Рухаючись територією підприємства, водій допустив наїзд на 41-річного працівника, жителя Володимира-Волинського. Попередньо встановлено, що постраждалий чоловік, проходячи поруч, послизнувся та впав, внаслідок чого потрапив під заднє колесо спецтранспорту.
Постраждалий загинув на місці.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.
Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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