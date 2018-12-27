На волинському підприємстві навантажувач на смерть переїхав чоловіка

У Володимирі-Волинському внаслідок автопригоди загинув 41-річний чоловік.Інцидент трапився 3 січня, - інформує ГУНП у Волинській області.Так, на території підприємства у Володимирі-Волинському навантажувач переїхав чоловіка, постраждалий загинув на місці події.За кермом навантажувача перебував 41-річний житель Володимир-Волинського району. Рухаючись територією підприємства, водій допустив наїзд на 41-річного працівника, жителя Володимира-Волинського. Попередньо встановлено, що постраждалий чоловік, проходячи поруч, послизнувся та впав, внаслідок чого потрапив під заднє колесо спецтранспорту.Постраждалий загинув на місці.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії.