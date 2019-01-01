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Чоловік використовував «євробляху» для крадіжки корів на Волині

Чоловік використовував «євробляху» для крадіжки корів на Волині
На Волині чоловік, використовуючи автомобіль на іноземній реєстрації Volkswagen Golf та металевий причіп, викрадав корів та продавав їх у Львівській області.

Про це йдеться у вироці Горохівського районного суду, - пише Конкурент.

Згідно документу, чоловік викрав одну корову чорно-рябої масті у селі Підбереззя та дві у селі Козятин Горохівського району. Усіх тварин він продав до забійного цеху ТОВ "Богатир", що у знаходиться у місті Великі Мости Львівської області.

Загалом обвинувачуваний заподіяв матеріальної шкоди на 43 тисячі гривень. Його було засуджено до 2 років позбавлення волі з випробувальним терміном до 2 років.

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Теги: крадіжка, корови, євробляха
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