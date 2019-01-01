Чоловік використовував «євробляху» для крадіжки корів на Волині





Про це йдеться у вироці Горохівського районного суду, - пише



Згідно документу, чоловік викрав одну корову чорно-рябої масті у селі Підбереззя та дві у селі Козятин Горохівського району. Усіх тварин він продав до забійного цеху ТОВ "Богатир", що у знаходиться у місті Великі Мости Львівської області.



Загалом обвинувачуваний заподіяв матеріальної шкоди на 43 тисячі гривень. Його було засуджено до 2 років позбавлення волі з випробувальним терміном до 2 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині чоловік, використовуючи автомобіль на іноземній реєстрації Volkswagen Golf та металевий причіп, викрадав корів та продавав їх у Львівській області.Про це йдеться у вироці Горохівського районного суду, - пише Конкурент Згідно документу, чоловік викрав одну корову чорно-рябої масті у селі Підбереззя та дві у селі Козятин Горохівського району. Усіх тварин він продав до забійного цеху ТОВ "Богатир", що у знаходиться у місті Великі Мости Львівської області.Загалом обвинувачуваний заподіяв матеріальної шкоди на 43 тисячі гривень. Його було засуджено до 2 років позбавлення волі з випробувальним терміном до 2 років.

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