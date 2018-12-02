На Рівненщині вантажівка на смерть переїхала чоловіка, який лежав на дорозі

У селі Яринівка на Рівненщині водій вантажівки наїхав на чоловіка, який лежав на узбіччі дороги.Автопригода сталась приблизно 18:30 3 січня,- інформує ГУНП у Рівненській області.Поліцейські встановили, що 55-річний житель села Чудель, керуючи автомобілем Mercedes-Benz 410d, в умовах поганої видимості не помітив чоловіка, який лежав на проїзній частині дороги та наїхав на нього. Від отриманих травм 62-річний місцевий житель помер на місці події.Водій за результатами освідування був тверезий. Його автомобіль вилучили та помістили на територію відділу поліції.За фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди проводять досудове розслідування.