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На Рівненщині вантажівка на смерть переїхала чоловіка, який лежав на дорозі

На Рівненщині вантажівка на смерть переїхала чоловіка, який лежав на дорозі
У селі Яринівка на Рівненщині водій вантажівки наїхав на чоловіка, який лежав на узбіччі дороги.

Автопригода сталась приблизно 18:30 3 січня,- інформує ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські встановили, що 55-річний житель села Чудель, керуючи автомобілем Mercedes-Benz 410d, в умовах поганої видимості не помітив чоловіка, який лежав на проїзній частині дороги та наїхав на нього. Від отриманих травм 62-річний місцевий житель помер на місці події.

Водій за результатами освідування був тверезий. Його автомобіль вилучили та помістили на територію відділу поліції.

За фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди проводять досудове розслідування.





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Теги: Рівненщина, смерть, вантажівка
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