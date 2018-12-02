На Рівненщині вантажівка на смерть переїхала чоловіка, який лежав на дорозі
Сьогодні, 12:01
У селі Яринівка на Рівненщині водій вантажівки наїхав на чоловіка, який лежав на узбіччі дороги.
Автопригода сталась приблизно 18:30 3 січня,- інформує ГУНП у Рівненській області.
Поліцейські встановили, що 55-річний житель села Чудель, керуючи автомобілем Mercedes-Benz 410d, в умовах поганої видимості не помітив чоловіка, який лежав на проїзній частині дороги та наїхав на нього. Від отриманих травм 62-річний місцевий житель помер на місці події.
Водій за результатами освідування був тверезий. Його автомобіль вилучили та помістили на територію відділу поліції.
За фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди проводять досудове розслідування.
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Автопригода сталась приблизно 18:30 3 січня,- інформує ГУНП у Рівненській області.
Поліцейські встановили, що 55-річний житель села Чудель, керуючи автомобілем Mercedes-Benz 410d, в умовах поганої видимості не помітив чоловіка, який лежав на проїзній частині дороги та наїхав на нього. Від отриманих травм 62-річний місцевий житель помер на місці події.
Водій за результатами освідування був тверезий. Його автомобіль вилучили та помістили на територію відділу поліції.
За фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди проводять досудове розслідування.
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