У селі на Волині горів дерев’яний будинок





Зокрема, о 10:15 трапилася пожежа у дерев’яній господарській споруді у селі Мочулки Турійського району. Причина пожежі – коротке замикання електромережі, - інформує ДСНС у Волинській області.



А о 19:58 горів дерев’яний житловий будинок в селі Гірники Ратнівського району. Ймовірна причина пожежі – порушення правил при експлуатації пічного опалення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські рятувальники за минулу добу ліквідували дві пожежі.Зокрема, о 10:15 трапилася пожежа у дерев’яній господарській споруді у селі Мочулки Турійського району. Причина пожежі – коротке замикання електромережі, - інформує ДСНС у Волинській області.А о 19:58 горів дерев’яний житловий будинок в селі Гірники Ратнівського району. Ймовірна причина пожежі – порушення правил при експлуатації пічного опалення.

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