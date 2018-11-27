У селі на Волині горів дерев’яний будинок
Сьогодні, 11:49
Волинські рятувальники за минулу добу ліквідували дві пожежі.
Зокрема, о 10:15 трапилася пожежа у дерев’яній господарській споруді у селі Мочулки Турійського району. Причина пожежі – коротке замикання електромережі, - інформує ДСНС у Волинській області.
А о 19:58 горів дерев’яний житловий будинок в селі Гірники Ратнівського району. Ймовірна причина пожежі – порушення правил при експлуатації пічного опалення.
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Зокрема, о 10:15 трапилася пожежа у дерев’яній господарській споруді у селі Мочулки Турійського району. Причина пожежі – коротке замикання електромережі, - інформує ДСНС у Волинській області.
А о 19:58 горів дерев’яний житловий будинок в селі Гірники Ратнівського району. Ймовірна причина пожежі – порушення правил при експлуатації пічного опалення.
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