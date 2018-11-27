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У селі на Волині горів дерев’яний будинок

У селі на Волині горів дерев’яний будинок
Волинські рятувальники за минулу добу ліквідували дві пожежі.

Зокрема, о 10:15 трапилася пожежа у дерев’яній господарській споруді у селі Мочулки Турійського району. Причина пожежі – коротке замикання електромережі, - інформує ДСНС у Волинській області.

А о 19:58 горів дерев’яний житловий будинок в селі Гірники Ратнівського району. Ймовірна причина пожежі – порушення правил при експлуатації пічного опалення.

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Теги: пожежа, Волинь, будинок
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