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У луцькому соборі оголосили розклад різдвяних богослужінь

У луцькому соборі оголосили розклад різдвяних богослужінь
Святкові різдвяні богослужіння у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку звершуватимуться у верхньому та нижньому храмах.

Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.

4 січня, п’ятниця: 9.00 – Царські часи, зображальні; 17.00 – Вечірня, Рання.

5 січня, субота перед Різдвом Христовим: 9.00 – Літургія, 17.00 – Всенічна.

6 січня, неділя, Навечір’я Різдва Христового: 7.00 – Літургія (жіночий монастир), 7.30 – Літургія (нижній храм), 10.00 – Літургія, 10.30 – Літургія для дітей (нижній храм), 17.00 – Всенічна.

7 січня, понеділок, РІЗДВО ХРИСТОВЕ: 7.00 – Літургія (жіночий монастир), 7.30 – Літургія (нижній храм), 10.00 – Літургія, 17.00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта».

8 січня, вівторок, Собор Пресвятої Богородиці: 7.00 – Літургія (жіночий монастир), 7.30 – Літургія (нижній храм), 10.00 – Літургія, 17.00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».

9 січня, середа, Апостола й першомученика архідиякона Стефана: 9.00 – Літургія, 17.00 – Вечірня, колядування.

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Теги: Луцьк, собор, розклад, богослужінь
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