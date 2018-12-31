У луцькому соборі оголосили розклад різдвяних богослужінь
Сьогодні, 12:11
Святкові різдвяні богослужіння у Свято-Троїцькому соборі в Луцьку звершуватимуться у верхньому та нижньому храмах.
Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
4 січня, п’ятниця: 9.00 – Царські часи, зображальні; 17.00 – Вечірня, Рання.
5 січня, субота перед Різдвом Христовим: 9.00 – Літургія, 17.00 – Всенічна.
6 січня, неділя, Навечір’я Різдва Христового: 7.00 – Літургія (жіночий монастир), 7.30 – Літургія (нижній храм), 10.00 – Літургія, 10.30 – Літургія для дітей (нижній храм), 17.00 – Всенічна.
7 січня, понеділок, РІЗДВО ХРИСТОВЕ: 7.00 – Літургія (жіночий монастир), 7.30 – Літургія (нижній храм), 10.00 – Літургія, 17.00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта».
8 січня, вівторок, Собор Пресвятої Богородиці: 7.00 – Літургія (жіночий монастир), 7.30 – Літургія (нижній храм), 10.00 – Літургія, 17.00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».
9 січня, середа, Апостола й першомученика архідиякона Стефана: 9.00 – Літургія, 17.00 – Вечірня, колядування.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
4 січня, п’ятниця: 9.00 – Царські часи, зображальні; 17.00 – Вечірня, Рання.
5 січня, субота перед Різдвом Христовим: 9.00 – Літургія, 17.00 – Всенічна.
6 січня, неділя, Навечір’я Різдва Христового: 7.00 – Літургія (жіночий монастир), 7.30 – Літургія (нижній храм), 10.00 – Літургія, 10.30 – Літургія для дітей (нижній храм), 17.00 – Всенічна.
7 січня, понеділок, РІЗДВО ХРИСТОВЕ: 7.00 – Літургія (жіночий монастир), 7.30 – Літургія (нижній храм), 10.00 – Літургія, 17.00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта».
8 січня, вівторок, Собор Пресвятої Богородиці: 7.00 – Літургія (жіночий монастир), 7.30 – Літургія (нижній храм), 10.00 – Літургія, 17.00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».
9 січня, середа, Апостола й першомученика архідиякона Стефана: 9.00 – Літургія, 17.00 – Вечірня, колядування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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