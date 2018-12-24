На Харківщині повісився 10-річний хлопчик
Сьогодні, 17:32
У селі Олександрівське Харківської області у зашморгу знайшли п’ятикласника.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції, - пише ТСН.
"Інформація про виявлення тіла хлопчика у господарській споруді за місцем мешкання надійшла до Кегичівського відділення поліції 2 січня близько 18:00", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, 10-річна дитина звела рахунки з життям шляхом повішення.
Як з’ясували правоохоронці, хлопчик жив у багатодітній родині, в якій залишилось ще четверо дітей. Родина є благонадійною, на обліку поліції не перебуває.
Напередодні самогубства дитина не мала конфліктів у родині та з однолітками.
Наразі тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті направлено на експертизу, відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". працівники поліції з’ясовують усі обставини трагедії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції, - пише ТСН.
"Інформація про виявлення тіла хлопчика у господарській споруді за місцем мешкання надійшла до Кегичівського відділення поліції 2 січня близько 18:00", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, 10-річна дитина звела рахунки з життям шляхом повішення.
Як з’ясували правоохоронці, хлопчик жив у багатодітній родині, в якій залишилось ще четверо дітей. Родина є благонадійною, на обліку поліції не перебуває.
Напередодні самогубства дитина не мала конфліктів у родині та з однолітками.
Наразі тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті направлено на експертизу, відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". працівники поліції з’ясовують усі обставини трагедії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Яренчук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У Луцьку влаштують новорічний ранок на воді
Сьогодні, 17:47
На Харківщині повісився 10-річний хлопчик
Сьогодні, 17:32