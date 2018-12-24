На Харківщині повісився 10-річний хлопчик





Про це повідомили у відділі комунікації поліції, - пише



"Інформація про виявлення тіла хлопчика у господарській споруді за місцем мешкання надійшла до Кегичівського відділення поліції 2 січня близько 18:00", - йдеться у повідомленні.



За попередніми даними, 10-річна дитина звела рахунки з життям шляхом повішення.



Як з’ясували правоохоронці, хлопчик жив у багатодітній родині, в якій залишилось ще четверо дітей. Родина є благонадійною, на обліку поліції не перебуває.



Напередодні самогубства дитина не мала конфліктів у родині та з однолітками.



Наразі тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті направлено на експертизу, відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". працівники поліції з’ясовують усі обставини трагедії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Олександрівське Харківської області у зашморгу знайшли п’ятикласника.Про це повідомили у відділі комунікації поліції, - пише ТСН "Інформація про виявлення тіла хлопчика у господарській споруді за місцем мешкання надійшла до Кегичівського відділення поліції 2 січня близько 18:00", - йдеться у повідомленні.За попередніми даними, 10-річна дитина звела рахунки з життям шляхом повішення.Як з’ясували правоохоронці, хлопчик жив у багатодітній родині, в якій залишилось ще четверо дітей. Родина є благонадійною, на обліку поліції не перебуває.Напередодні самогубства дитина не мала конфліктів у родині та з однолітками.Наразі тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті направлено на експертизу, відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". працівники поліції з’ясовують усі обставини трагедії.

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