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На Харківщині повісився 10-річний хлопчик

На Харківщині повісився 10-річний хлопчик
У селі Олександрівське Харківської області у зашморгу знайшли п’ятикласника.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції, - пише ТСН.

"Інформація про виявлення тіла хлопчика у господарській споруді за місцем мешкання надійшла до Кегичівського відділення поліції 2 січня близько 18:00", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, 10-річна дитина звела рахунки з життям шляхом повішення.

Як з’ясували правоохоронці, хлопчик жив у багатодітній родині, в якій залишилось ще четверо дітей. Родина є благонадійною, на обліку поліції не перебуває. 

Напередодні самогубства дитина не мала конфліктів у родині та з однолітками.

Наразі тіло загиблого без видимих ознак насильницької смерті направлено на експертизу, відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". працівники поліції з’ясовують усі обставини трагедії.

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Теги: самогубство, смерть
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