У Луцьку для атовців безкоштовно роздаватимуть «гуманітарку»

У Луцьку для сімей захисників України і просто нужденним будуть безкоштовно роздавати «гуманітарку».Про це інформує на своїй сторінці у facebook волонтерЗазначається, що видаватимуть гуманітарну допомогу біля магазину "Майстер Лівша", який знаходиться на вулиці Січова, 2.Відтак, 5 січня о 16:00 роздаватимуть одяг для захисників, а 6 січня о 12:00 - для всіх нужденних."У нас залишились зі з'їзду родин Небесного Легіону хороші речі, які ви можете в суботу 5 січня вибрати для себе та своїх малюків. (і заодно принести і ваші речі в хорошому стані, якщо ваші діти з них виросли", - йдеться у повідомлені.Волонтер зазначає, що при собі необхідно мати посвідчення УБД та торбини/сумки."Чекаємо сім'ї з родин тимчасово вимушених переселенців, з неповних чи багатодітних родин, з родин у кого батьки/діти інваліди чи у кого зараз фінансова скрута - ми всіх вас запрошуємо у неділю (при собі мати паспорт чи інше посвідчення, що підтверджує особу та торбини/сумки" - пише волонтер.