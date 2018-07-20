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У Луцьку для атовців безкоштовно роздаватимуть «гуманітарку»

У Луцьку для атовців безкоштовно роздаватимуть «гуманітарку»
У Луцьку для сімей захисників України і просто нужденним будуть безкоштовно роздавати «гуманітарку».

Про це інформує на своїй сторінці у facebook волонтер Руслан Теліпський.

Зазначається, що видаватимуть гуманітарну допомогу біля магазину "Майстер Лівша", який знаходиться на вулиці Січова, 2.

Відтак, 5 січня о 16:00 роздаватимуть одяг для захисників, а 6 січня о 12:00 - для всіх нужденних.

"У нас залишились зі з'їзду родин Небесного Легіону хороші речі, які ви можете в суботу 5 січня вибрати для себе та своїх малюків. (і заодно принести і ваші речі в хорошому стані, якщо ваші діти з них виросли", - йдеться у повідомлені.

Волонтер зазначає, що при собі необхідно мати посвідчення УБД та торбини/сумки.

"Чекаємо сім'ї з родин тимчасово вимушених переселенців, з неповних чи багатодітних родин, з родин у кого батьки/діти інваліди чи у кого зараз фінансова скрута - ми всіх вас запрошуємо у неділю (при собі мати паспорт чи інше посвідчення, що підтверджує особу та торбини/сумки" - пише волонтер.

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Теги: гуманітарка, атовці, одяг, волонтери
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