У Луцьку влаштують новорічний ранок на воді
Сьогодні, 17:47
У Луцькому НТУ організовують новорічний ранок на воді.
Дійство відбудеться 5 січня о 12:00 в басейні спорткомплексу Луцького НТУ, - повідомили у прес-службі вишу.
Зокрема, передбачена святкова новорічна програма, спортивні естафети, призи та подарунки. Участь в заході візьмуть дітки віком від 7 до 14 років.
Дізнатися більше можна за контактним номером: (095)869-37-63 - Олександра Містюк.
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Дійство відбудеться 5 січня о 12:00 в басейні спорткомплексу Луцького НТУ, - повідомили у прес-службі вишу.
Зокрема, передбачена святкова новорічна програма, спортивні естафети, призи та подарунки. Участь в заході візьмуть дітки віком від 7 до 14 років.
Дізнатися більше можна за контактним номером: (095)869-37-63 - Олександра Містюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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