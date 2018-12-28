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У Луцьку влаштують новорічний ранок на воді

У Луцьку влаштують новорічний ранок на воді
У Луцькому НТУ організовують новорічний ранок на воді.

Дійство відбудеться 5 січня о 12:00 в басейні спорткомплексу Луцького НТУ, - повідомили у прес-службі вишу.

Зокрема, передбачена святкова новорічна програма, спортивні естафети, призи та подарунки. Участь в заході візьмуть дітки віком від 7 до 14 років.

Дізнатися більше можна за контактним номером: (095)869-37-63 - Олександра Містюк.

У Луцьку влаштують новорічний ранок на воді

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Теги: ЛНТУ, Новий рік, басейн, діти
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