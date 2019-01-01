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На Волині особливі діти ліпили посуд із глини

На Волині особливі діти ліпили посуд із глини
Заступник голови обласної державної адміністрації Валентин Цьось долучився до флешмобу #Спілкуйся_нарівні.

Так, 4 січня особливі діти спільно з чиновником ліпили посуд із глини. Майстер-клас провів особисто гончар Віктор Дудка в нещодавно відкритій школі гончарства «Осередок», що в селі Липини Луцького району, - повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.

Нагадаємо, що ініціатива проведення флешмобу #Спілкуйся_нарівні належить голові обласної державної адміністрації Олександру Савченку, який напередодні Нового року взяв участь в майстер-клас із приготування піци разом із дітьми з синдромом Дауна.

Разом із тим, передав естафету своїм заступникам. Відтак, згодом Денис П’ятигорець запросив надзвичайних дітей в караоке, де вони співали новорічно-різдвяні пісні.

Нині ж учні Нововолинської спеціалізованої загальноосвітньої школи № 9 та учасники громадської організації «Сильні діти» мали нагоду власноруч виготовити глиняні вироби. Для початку Віктор Дудка коротко розповів про історію виникнення гончарства та про те, як він розпочав займатися цією справою. За його словами, робота з глиною допомагає розвивати дрібну моторику рук. Тож такі заняття є дуже корисними для дітей із вадами здоров’я.

Між іншим, деякі діти вже не вперше відвідують майстер-класи з ліплення глиною. Інші ж – одразу запитували, коли відбудеться наступне заняття та чи можна прийти з друзями і членами сім’ї.
Справа дуже копітка, тому не у всіх вийшло з першого разу завершити виріб, але спробували абсолютно всі.

По завершенню заступник голови облдержадміністрації вручив всім учасникам майстер-класу солодкі подарунки, а також набори для розвитку творчих здібностей.

"Мені дуже приємно було провести з вами час. Переконаний, всі залишилися задоволені від роботи з глиною. Усі ви – великі молодці. Бажаю вам успіхів та більше позитиву", – сказав посадовець.

Натомість, батьки подякували за чудову зустріч та домашню атмосферу, яка панувала. Окрім того, висловили побажання, аби такі гарні справи творили й надалі.

А хто стане наступним чарівником для особливих діток дізнаємося вже зовсім скоро, адже флешмоб #Спілкуйся_нарівні триває!

На Волині особливі діти ліпили посуд із глини
На Волині особливі діти ліпили посуд із глини
На Волині особливі діти ліпили посуд із глини
На Волині особливі діти ліпили посуд із глини
На Волині особливі діти ліпили посуд із глини
На Волині особливі діти ліпили посуд із глини
На Волині особливі діти ліпили посуд із глини
На Волині особливі діти ліпили посуд із глини
На Волині особливі діти ліпили посуд із глини
На Волині особливі діти ліпили посуд із глини
На Волині особливі діти ліпили посуд із глини
На Волині особливі діти ліпили посуд із глини
На Волині особливі діти ліпили посуд із глини
На Волині особливі діти ліпили посуд із глини
На Волині особливі діти ліпили посуд із глини
На Волині особливі діти ліпили посуд із глини
На Волині особливі діти ліпили посуд із глини
На Волині особливі діти ліпили посуд із глини
На Волині особливі діти ліпили посуд із глини
На Волині особливі діти ліпили посуд із глини
На Волині особливі діти ліпили посуд із глини
На Волині особливі діти ліпили посуд із глини
На Волині особливі діти ліпили посуд із глини
На Волині особливі діти ліпили посуд із глини

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Теги: діти, гончарство
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