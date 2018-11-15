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Поліція опублікувала фото сімох підозрюваних у смертельній стрілянині на автомийці у Луцьку

Поліція опублікувала фото сімох підозрюваних у смертельній стрілянині на автомийці у Луцьку
Правоохоронці розшукують причетних до стрілянини автомийці у Луцьку на вулиці Набережній.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

Співробітники головного управління Національної поліції у Волинській області розшукують за підозрою у скоєнні в Луцьку тяжких злочинів – умисного вбивства та хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї, сімох осіб. Зловмисники переховуються від органів досудового розслідування.

Нагадаємо, 5 листопада минулого року під час стрілянини на вулиці Набережній у Луцьку одна людина загинула, двох осіб госпіталізували. Поліцейські затримали чотирьох осіб причетних до скоєння цього злочину, усім їм оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Найсуворіше покарання, яке загрожує правопорушникам – позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у стрілянині поранили двох людей та кримінального авторитета Аслана.

Як повідомляли раніше, правоохоронці арештували чотирьох підозрюваних до подій на луцькій автомийці 5 листопада.

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У ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні відкритому за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 п.12 ст. 115 ( умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 296 ( хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України, слідчі поліції Волині встановили причетність до скоєння цих злочинів також наступних осіб:

Джикія Тамази Венорієвич, 21.10. 1981 року народження

Поліція опублікувала фото сімох підозрюваних у смертельній стрілянині на автомийці у Луцьку


Кривочкін Олександр Вікторович, 19.10.1991 року народження

Поліція опублікувала фото сімох підозрюваних у смертельній стрілянині на автомийці у Луцьку


Безменов Артур Олександрович, 28.03.1991 року народження

Поліція опублікувала фото сімох підозрюваних у смертельній стрілянині на автомийці у Луцьку


Зелінський Євгеній Сергійовчи, 21.10.1975 року народження

Поліція опублікувала фото сімох підозрюваних у смертельній стрілянині на автомийці у Луцьку


Макарян Артем Арсенович, 23.07.1989 року народження

Поліція опублікувала фото сімох підозрюваних у смертельній стрілянині на автомийці у Луцьку


Колісніченко Даніїл Русланович, 16.03.1992 року народження

Поліція опублікувала фото сімох підозрюваних у смертельній стрілянині на автомийці у Луцьку


Акопян Армен Левонович, 27.05.1981 року народження

Поліція опублікувала фото сімох підозрюваних у смертельній стрілянині на автомийці у Луцьку


Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження вказаних осіб, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-42-98, (0332) 24-23-40, 0689475307 або на лінію «102».

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Теги: стрілянина, кримінал
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Коментарі 2
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опрацювали камери відеоспостереження,прослуховуємо всіх родичів і знайомих підозрюваних,ведеться цілодобове спостереження можливих місць появлення злочинців,працюємо з агентурою.Проводемо негласні розшукові дії...
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також «залякували» затриманих,щоб дали свідчення і можливі місця появлення спільників.Говорили,що на сізо їх чекає розправа за Аслана,що ми їх за правдиві свідчення будемо тримати в окремих камерах
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