Поліція опублікувала фото сімох підозрюваних у смертельній стрілянині на автомийці у Луцьку
Сьогодні, 13:53
Правоохоронці розшукують причетних до стрілянини автомийці у Луцьку на вулиці Набережній.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Співробітники головного управління Національної поліції у Волинській області розшукують за підозрою у скоєнні в Луцьку тяжких злочинів – умисного вбивства та хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї, сімох осіб. Зловмисники переховуються від органів досудового розслідування.
Нагадаємо, 5 листопада минулого року під час стрілянини на вулиці Набережній у Луцьку одна людина загинула, двох осіб госпіталізували. Поліцейські затримали чотирьох осіб причетних до скоєння цього злочину, усім їм оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Найсуворіше покарання, яке загрожує правопорушникам – позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, у стрілянині поранили двох людей та кримінального авторитета Аслана.
Як повідомляли раніше, правоохоронці арештували чотирьох підозрюваних до подій на луцькій автомийці 5 листопада.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шукають двох причетних до стрілянини на луцькій автомийці. ФОТО
У ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні відкритому за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 п.12 ст. 115 ( умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 296 ( хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України, слідчі поліції Волині встановили причетність до скоєння цих злочинів також наступних осіб:
Джикія Тамази Венорієвич, 21.10. 1981 року народження
Кривочкін Олександр Вікторович, 19.10.1991 року народження
Безменов Артур Олександрович, 28.03.1991 року народження
Зелінський Євгеній Сергійовчи, 21.10.1975 року народження
Макарян Артем Арсенович, 23.07.1989 року народження
Колісніченко Даніїл Русланович, 16.03.1992 року народження
Акопян Армен Левонович, 27.05.1981 року народження
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження вказаних осіб, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-42-98, (0332) 24-23-40, 0689475307 або на лінію «102».
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Співробітники головного управління Національної поліції у Волинській області розшукують за підозрою у скоєнні в Луцьку тяжких злочинів – умисного вбивства та хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї, сімох осіб. Зловмисники переховуються від органів досудового розслідування.
Нагадаємо, 5 листопада минулого року під час стрілянини на вулиці Набережній у Луцьку одна людина загинула, двох осіб госпіталізували. Поліцейські затримали чотирьох осіб причетних до скоєння цього злочину, усім їм оголошено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Найсуворіше покарання, яке загрожує правопорушникам – позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, у стрілянині поранили двох людей та кримінального авторитета Аслана.
Як повідомляли раніше, правоохоронці арештували чотирьох підозрюваних до подій на луцькій автомийці 5 листопада.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шукають двох причетних до стрілянини на луцькій автомийці. ФОТО
У ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні відкритому за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 п.12 ст. 115 ( умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 296 ( хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України, слідчі поліції Волині встановили причетність до скоєння цих злочинів також наступних осіб:
Джикія Тамази Венорієвич, 21.10. 1981 року народження
Кривочкін Олександр Вікторович, 19.10.1991 року народження
Безменов Артур Олександрович, 28.03.1991 року народження
Зелінський Євгеній Сергійовчи, 21.10.1975 року народження
Макарян Артем Арсенович, 23.07.1989 року народження
Колісніченко Даніїл Русланович, 16.03.1992 року народження
Акопян Армен Левонович, 27.05.1981 року народження
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження вказаних осіб, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-42-98, (0332) 24-23-40, 0689475307 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
опрацювали камери відеоспостереження,прослуховуємо всіх родичів і знайомих підозрюваних,ведеться цілодобове спостереження можливих місць появлення злочинців,працюємо з агентурою.Проводемо негласні розшукові дії...
також «залякували» затриманих,щоб дали свідчення і можливі місця появлення спільників.Говорили,що на сізо їх чекає розправа за Аслана,що ми їх за правдиві свідчення будемо тримати в окремих камерах
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