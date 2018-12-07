Новорічна вантажівка «Coca-Cola» – у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 14:01
У центрі Луцька стоїть святкова фура від компанії «Coca-Cola».
Автомобіль приїхав у місто по обіді 4 січня.
Відтак, сотня людей активно користуються нагодою, аби зробити світлину на пам'ять.
Нагадаємо, що з технічних причин захід у Луцьку буде проведено лише на одній локації – на Театральному майдані (вулиця Лесі Українки, 67).
Вантажівка буде стояти на майдані з 14:00 до 20:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Автомобіль приїхав у місто по обіді 4 січня.
Відтак, сотня людей активно користуються нагодою, аби зробити світлину на пам'ять.
Нагадаємо, що з технічних причин захід у Луцьку буде проведено лише на одній локації – на Театральному майдані (вулиця Лесі Українки, 67).
Вантажівка буде стояти на майдані з 14:00 до 20:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Яренчук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Чоловік використовував «євробляху» для крадіжки корів на Волині
Сьогодні, 14:21
У Польщі в горах застрягло декілька десятків туристів
Сьогодні, 14:20
Новорічна вантажівка «Coca-Cola» – у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 14:01
Поліція опублікувала фото сімох підозрюваних у смертельній стрілянині на автомийці у Луцьку
Сьогодні, 13:53
Показали шокуючі кадри їзди потяга «Ковель-Сарни». ВІДЕО
Сьогодні, 13:21