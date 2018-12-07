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Новорічна вантажівка «Coca-Cola» – у Луцьку. ФОТО

Новорічна вантажівка «Coca-Cola» – у Луцьку. ФОТО
У центрі Луцька стоїть святкова фура від компанії «Coca-Cola».

Автомобіль приїхав у місто по обіді 4 січня.

Відтак, сотня людей активно користуються нагодою, аби зробити світлину на пам'ять.

Нагадаємо, що з технічних причин захід у Луцьку буде проведено лише на одній локації – на Театральному майдані (вулиця Лесі Українки, 67).

Вантажівка буде стояти на майдані з 14:00 до 20:00.

Новорічна вантажівка «Coca-Cola» – у Луцьку. ФОТО
Новорічна вантажівка «Coca-Cola» – у Луцьку. ФОТО
Новорічна вантажівка «Coca-Cola» – у Луцьку. ФОТО
Новорічна вантажівка «Coca-Cola» – у Луцьку. ФОТО
Новорічна вантажівка «Coca-Cola» – у Луцьку. ФОТО
Новорічна вантажівка «Coca-Cola» – у Луцьку. ФОТО
Новорічна вантажівка «Coca-Cola» – у Луцьку. ФОТО
Новорічна вантажівка «Coca-Cola» – у Луцьку. ФОТО
Новорічна вантажівка «Coca-Cola» – у Луцьку. ФОТО
Новорічна вантажівка «Coca-Cola» – у Луцьку. ФОТО

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Теги: «Coca-Cola», вантажівка, Луцьк
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