Новорічна вантажівка «Coca-Cola» – у Луцьку. ФОТО





Автомобіль приїхав у місто по обіді 4 січня.



Відтак, сотня людей активно користуються нагодою, аби зробити світлину на пам'ять.



Нагадаємо, що з технічних причин захід у Луцьку буде проведено лише на одній локації – на Театральному майдані (вулиця Лесі Українки, 67).



Вантажівка буде стояти на майдані з 14:00 до 20:00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька стоїть святкова фура від компанії «Coca-Cola».Автомобіль приїхав у місто по обіді 4 січня.Відтак, сотня людей активно користуються нагодою, аби зробити світлину на пам'ять.Нагадаємо, що з технічних причин захід у Луцьку буде проведено лише на одній локації – на Театральному майдані (вулиця Лесі Українки, 67).Вантажівка буде стояти на майдані з 14:00 до 20:00.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію