У Польщі в горах застрягло декілька десятків туристів





У гірських притулках в Долині П’яти Польських Ставів, над Морським Оком та в Долині Розтоки застрягло приблизно 50 туристів, - пише



За останню добу випав 31 см снігу, а термометри на вершині показують 18 градусів морозу. Ситуація дуже небезпечна, рятувальники радять утриматися від походів у гори.



Навіть у долинах Татр може бути небезпечно, оскільки снігові лавини, що на великій швидкості сходять із крутих схилів, можуть досягати дна долин.



Як стало відомо, 23 туристів, котрі були заблоковані у притулку в Долині П’яти Ставів, вже евакуювали гелікоптером.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з інтенсивними опадами снігу в Татрах у Польщі діє четвертий рівень загрози сходження лавин.У гірських притулках в Долині П’яти Польських Ставів, над Морським Оком та в Долині Розтоки застрягло приблизно 50 туристів, - пише Польське радіо За останню добу випав 31 см снігу, а термометри на вершині показують 18 градусів морозу. Ситуація дуже небезпечна, рятувальники радять утриматися від походів у гори.Навіть у долинах Татр може бути небезпечно, оскільки снігові лавини, що на великій швидкості сходять із крутих схилів, можуть досягати дна долин.Як стало відомо, 23 туристів, котрі були заблоковані у притулку в Долині П’яти Ставів, вже евакуювали гелікоптером.

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