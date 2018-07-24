У Польщі в горах застрягло декілька десятків туристів
Сьогодні, 14:20
У зв'язку з інтенсивними опадами снігу в Татрах у Польщі діє четвертий рівень загрози сходження лавин.
У гірських притулках в Долині П’яти Польських Ставів, над Морським Оком та в Долині Розтоки застрягло приблизно 50 туристів, - пише Польське радіо.
За останню добу випав 31 см снігу, а термометри на вершині показують 18 градусів морозу. Ситуація дуже небезпечна, рятувальники радять утриматися від походів у гори.
Навіть у долинах Татр може бути небезпечно, оскільки снігові лавини, що на великій швидкості сходять із крутих схилів, можуть досягати дна долин.
Як стало відомо, 23 туристів, котрі були заблоковані у притулку в Долині П’яти Ставів, вже евакуювали гелікоптером.
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У гірських притулках в Долині П’яти Польських Ставів, над Морським Оком та в Долині Розтоки застрягло приблизно 50 туристів, - пише Польське радіо.
За останню добу випав 31 см снігу, а термометри на вершині показують 18 градусів морозу. Ситуація дуже небезпечна, рятувальники радять утриматися від походів у гори.
Навіть у долинах Татр може бути небезпечно, оскільки снігові лавини, що на великій швидкості сходять із крутих схилів, можуть досягати дна долин.
Як стало відомо, 23 туристів, котрі були заблоковані у притулку в Долині П’яти Ставів, вже евакуювали гелікоптером.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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