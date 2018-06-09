Модель з Луцька знялась у фотосесії для відомого модного журналу. ФОТО
Сьогодні, 14:29
Модель з Луцька Маріанна Яремчук знялась у фотосесії для модного китайського глянцю в одязі відомого на весь світ бренду Gucci.
Про це повідомляє модельне агентство MZM models, до якого належить дівчина, - пише Таблоїд Волині.
Фотосесія відбувалася у Бангкоку, де дівчина працює в тамтешньому модельному агентстві.
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Про це повідомляє модельне агентство MZM models, до якого належить дівчина, - пише Таблоїд Волині.
Фотосесія відбувалася у Бангкоку, де дівчина працює в тамтешньому модельному агентстві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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