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Модель з Луцька знялась у фотосесії світового бренду. ФОТО

Модель з Луцька знялась у фотосесії світового бренду. ФОТО
Модель з Луцька Маріанна Яремчук стала моделлю для фотосесії відомого на весь світ бренду Gucci.

Про це повідомляє модельне агентство MZM models, до якого належить дівчина, - пише Таблоїд Волині.

Фотосесія відбувалася у Бангкоку, де дівчина працює в тамтешньому модельному агентстві.

Модель з Луцька знялась у фотосесії світового бренду. ФОТО
Модель з Луцька знялась у фотосесії світового бренду. ФОТО
Модель з Луцька знялась у фотосесії світового бренду. ФОТО


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Теги: модель, лучанка, Gucci, бренд
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