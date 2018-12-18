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У музеї на Волині відкриють виставку різдвяної атрибутики

У музеї на Волині відкриють виставку різдвяної атрибутики
У Нововолинську в міському музеї відкриють виставку різдвяної атрибутики.

Захід відбудеться 4 січня о 12.00, - йдеться на сайті Нововолинської міської ради.

Так, в міському історичному музеї відбудеться відкриття виставки різдвяної атрибутики "Різдвяне диво".

На ній будуть представлені роботи учнів художнього відділу Школи Мистецтв під керівництвом їх викладачів - Алли Навроцької, Олени Киці, Марії Булюк та Лідії Стрижачук.

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Теги: музей, виставка, різдвяна атрибутика
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