У музеї на Волині відкриють виставку різдвяної атрибутики
Сьогодні, 20:47
У Нововолинську в міському музеї відкриють виставку різдвяної атрибутики.
Захід відбудеться 4 січня о 12.00, - йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
Так, в міському історичному музеї відбудеться відкриття виставки різдвяної атрибутики "Різдвяне диво".
На ній будуть представлені роботи учнів художнього відділу Школи Мистецтв під керівництвом їх викладачів - Алли Навроцької, Олени Киці, Марії Булюк та Лідії Стрижачук.
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Захід відбудеться 4 січня о 12.00, - йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
Так, в міському історичному музеї відбудеться відкриття виставки різдвяної атрибутики "Різдвяне диво".
На ній будуть представлені роботи учнів художнього відділу Школи Мистецтв під керівництвом їх викладачів - Алли Навроцької, Олени Киці, Марії Булюк та Лідії Стрижачук.
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