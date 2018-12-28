Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Сьогодні, 15:45
До Луцька прибула новорічна фура від «Coca-Cola».
Автомобіль приїхав у місто 4 січня. Охочих зробити світлину з Сантою, його помічниками ельфами та полярним ведмедиком було немало. Особливо щасливими побувати на дійстві були діти.
На Театральному майдані вони розважалися, робили селфі та грали в ігри.
Організатори встановили спеціальну фотозону, там можна було зробити фото, розмістити у соцмережах зі спеціальним хештегом та отримати пляшечку коли у подарунок. До цієї локації вишикувалася ціла черга фанатів напою.
Додамо, святкова фура заїжджає до Луцька уже втретє. Раніше вона була на початку січня 2017 року та у кінці грудня 2017 року.
Нагадаємо, що з технічних причин захід у Луцьку буде проведено лише на одній локації – на Театральному майдані (вулиця Лесі Українки, 67).
Вантажівка буде стояти на майдані з 14:00 до 20:00.
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Автомобіль приїхав у місто 4 січня. Охочих зробити світлину з Сантою, його помічниками ельфами та полярним ведмедиком було немало. Особливо щасливими побувати на дійстві були діти.
На Театральному майдані вони розважалися, робили селфі та грали в ігри.
Організатори встановили спеціальну фотозону, там можна було зробити фото, розмістити у соцмережах зі спеціальним хештегом та отримати пляшечку коли у подарунок. До цієї локації вишикувалася ціла черга фанатів напою.
Додамо, святкова фура заїжджає до Луцька уже втретє. Раніше вона була на початку січня 2017 року та у кінці грудня 2017 року.
Нагадаємо, що з технічних причин захід у Луцьку буде проведено лише на одній локації – на Театральному майдані (вулиця Лесі Українки, 67).
Вантажівка буде стояти на майдані з 14:00 до 20:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Кокакола - отрута, любий лікар то підтвердить.
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