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Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО

Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
До Луцька прибула новорічна фура від «Coca-Cola».

Автомобіль приїхав у місто 4 січня. Охочих зробити світлину з Сантою, його помічниками ельфами та полярним ведмедиком було немало. Особливо щасливими побувати на дійстві були діти.

На Театральному майдані вони розважалися, робили селфі та грали в ігри.

Організатори встановили спеціальну фотозону, там можна було зробити фото, розмістити у соцмережах зі спеціальним хештегом та отримати пляшечку коли у подарунок. До цієї локації вишикувалася ціла черга фанатів напою.

Додамо, святкова фура заїжджає до Луцька уже втретє. Раніше вона була на початку січня 2017 року та у кінці грудня 2017 року.

Нагадаємо, що з технічних причин захід у Луцьку буде проведено лише на одній локації – на Театральному майдані (вулиця Лесі Українки, 67).

Вантажівка буде стояти на майдані з 14:00 до 20:00.

Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО

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Теги: діти, Новий рік, Coca-cola
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Коментарі 1
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Кокакола - отрута, любий лікар то підтвердить.
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