На Запоріжжі чоловік вбив пасинка і скоїв самогубство
Сьогодні, 15:04
В Мелітополі чоловік вбив пасинка, а потім покінчив життя самогубством.
Трагедія трапилась 3 січня, - пише ГУНП в Запорізькій області.
До поліції звернулась мешканка Мелітопольського району, яка повідомила, що вона втратила зв’язок зі своїм братом, який мешкає в приватному будинку на вулиці Зої Космодем’янської в Мелітополі.
За вказаною адресою було направлено групу швидкого реагування. В приватному будинку поліцейські виявили два трупи чоловіків.
Поліцейськими попередньо встановлено, що чоловік 1967 року народження сокирою наніс численні тілесні ушкодження пасинку 1994 року народження, від яких останній помер. Після чого громадянин покінчив життя самогубством через повішання на місці події.
На даний час правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події.
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Трагедія трапилась 3 січня, - пише ГУНП в Запорізькій області.
До поліції звернулась мешканка Мелітопольського району, яка повідомила, що вона втратила зв’язок зі своїм братом, який мешкає в приватному будинку на вулиці Зої Космодем’янської в Мелітополі.
За вказаною адресою було направлено групу швидкого реагування. В приватному будинку поліцейські виявили два трупи чоловіків.
Поліцейськими попередньо встановлено, що чоловік 1967 року народження сокирою наніс численні тілесні ушкодження пасинку 1994 року народження, від яких останній помер. Після чого громадянин покінчив життя самогубством через повішання на місці події.
На даний час правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події.
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