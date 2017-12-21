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Повідомили, як працюватиме міграційна служба Волині на свята

Повідомили, як працюватиме міграційна служба Волині на свята
Волинян звертають увагу на те, що в період різдвяних свят буде змінено режим роботи управління Державної міграційної служби у Волинській області .

Про це інформує Міграційна Служба Волині на своїй сторінці у Facebook.

Відтак, управління ДМС України у Волинській області вихідні будуть 5-7 січня. А територіальні підрозділи будуть вихідні 6-8 січня.

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Теги: графік, міграційна служба, Волинь
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