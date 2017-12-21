Повідомили, як працюватиме міграційна служба Волині на свята
Сьогодні, 15:20
Волинян звертають увагу на те, що в період різдвяних свят буде змінено режим роботи управління Державної міграційної служби у Волинській області .
Про це інформує Міграційна Служба Волині на своїй сторінці у Facebook.
Відтак, управління ДМС України у Волинській області вихідні будуть 5-7 січня. А територіальні підрозділи будуть вихідні 6-8 січня.
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Про це інформує Міграційна Служба Волині на своїй сторінці у Facebook.
Відтак, управління ДМС України у Волинській області вихідні будуть 5-7 січня. А територіальні підрозділи будуть вихідні 6-8 січня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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