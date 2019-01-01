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У Луцьку на перехресті вантажівка в'їхала у фуру. ФОТО

У Луцьку на перехресті вантажівка в'їхала у фуру. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиць Дубнівської та Карпенка-Карого вантажівка із піском протаранила фуру.

Про це повідомляє власкор інтернет-видання Волинь24.

ДТП трапилася у п’ятницю, 4 січня, приблизно о 12:30. За попередньою інформацією вантажівка з піском повертала з вулиці Карпенка-Карого і не розминулася з фурою, яка прямувала вздовж вулиці Дубнівської.

Через аварію на Дубнівській утворився затор. На місці працює поліція.

У Луцьку на перехресті вантажівка в'їхала у фуру. ФОТО
У Луцьку на перехресті вантажівка в'їхала у фуру. ФОТО
У Луцьку на перехресті вантажівка в'їхала у фуру. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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