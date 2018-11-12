У Ковель з гостинцями для дітей приїхали німецькі благодійники. ФОТО

У Ковелі з доброчинною місією перебуває делегація з німецького міста-партнера Вальсроде.27 років поспіль юні ковельчани з малозабезпечених, багатодітних сімей їздять на відпочинок у це місто, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.У ці новорічні дні гості з Німеччини традиційно привезли гостинці юним ковельчанам, які там відпочивали. 80 пакунків напередодні Різдва вручили дітям пільгових категорій. Захід відбувся у Палаці учнівської молоді.Начальник служби у справах дітейподякувала німецьким друзям за турботу і подарунки, а також висловила сподівання на подальшу співпрацю.Представники благодійного товариства також побували в громадській організації «Реабілітаційний центр», дитячих садках №6 та №7, відділенні стаціонарного догляду територіального центру соціального обслуговування.З ініціативи організації «Допомога дітям Ковеля» та особистоз 1999 року у Вальсроде щоліта гостює півсотні дітей з малозабезпечених родин, сиріт та напівсиріт.