вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковель з гостинцями для дітей приїхали німецькі благодійники. ФОТО

У Ковель з гостинцями для дітей приїхали німецькі благодійники. ФОТО
У Ковелі з доброчинною місією перебуває делегація з німецького міста-партнера Вальсроде.

27 років поспіль юні ковельчани з малозабезпечених, багатодітних сімей їздять на відпочинок у це місто, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.

У ці новорічні дні гості з Німеччини традиційно привезли гостинці юним ковельчанам, які там відпочивали. 80 пакунків напередодні Різдва вручили дітям пільгових категорій. Захід відбувся у Палаці учнівської молоді.

Начальник служби у справах дітей Жанна Вельма подякувала німецьким друзям за турботу і подарунки, а також висловила сподівання на подальшу співпрацю.

Представники благодійного товариства також побували в громадській організації «Реабілітаційний центр», дитячих садках №6 та №7, відділенні стаціонарного догляду територіального центру соціального обслуговування.

З ініціативи організації «Допомога дітям Ковеля» та особисто Міхаеля Хааке з 1999 року у Вальсроде щоліта гостює півсотні дітей з малозабезпечених родин, сиріт та напівсиріт.
У Ковель з гостинцями для дітей приїхали німецькі благодійники. ФОТО
У Ковель з гостинцями для дітей приїхали німецькі благодійники. ФОТО
У Ковель з гостинцями для дітей приїхали німецькі благодійники. ФОТО
У Ковель з гостинцями для дітей приїхали німецькі благодійники. ФОТО
У Ковель з гостинцями для дітей приїхали німецькі благодійники. ФОТО
У Ковель з гостинцями для дітей приїхали німецькі благодійники. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, гостинці, діти, благодійники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку сімейним лікарям вручили ключі від новеньких автівок. ФОТО
Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Громадська спілка «СПАС» Громадська
спілка
«СПАС» вітає волинян з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У Підгайцівській ОТГ відбулася перша сесія
Сьогодні, 16:43
Винуватець аварії, в якій волинянину відірвало голову, здався поліції. ВІДЕО
Сьогодні, 16:40
У Ковель з гостинцями для дітей приїхали німецькі благодійники. ФОТО
Сьогодні, 16:37
Де і за скільки цьогоріч на Волині ремонтуватимуть дороги
Сьогодні, 16:18
У Луцьку на перехресті вантажівка в'їхала у фуру. ФОТО
Сьогодні, 16:07
Схожі новини
У Ковелі в перший день 2019 року народилося 5 хлопчиків У Ковелі в перший день 2019 року народилося 5 хлопчиків
02 січень, 13:00
Юні волинські співаки здобули низку нагород на фестивалі у Польщі Юні волинські співаки здобули низку нагород на фестивалі у Польщі
12 листопад, 2018, 21:20
У Ковелі куплять житло для дитини-сироти У Ковелі куплять житло для дитини-сироти
25 жовтень, 2018, 19:33
У Ковелі особливі дітки вчилися робити ляльки-мотанки У Ковелі особливі дітки вчилися робити ляльки-мотанки
17 жовтень, 2018, 16:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку влаштують новорічний ранок на воді
Сьогодні, 17:47
 0
На Харківщині повісився 10-річний хлопчик
Сьогодні, 17:32
 0
У селах під Луцьком після аварії з молоковозом відновили газопостачання. ВІДЕО
Сьогодні, 17:27
 0
Волинські медики розповіли, як не підчепити болячки на екзотичних курортах
Сьогодні, 17:13
 0
Алло, це банк: на новорічні свята на Волині активізувалися шахраї
Сьогодні, 17:06
 0
Медіа
відео
1/8