У Ковель з гостинцями для дітей приїхали німецькі благодійники. ФОТО
Сьогодні, 16:37
У Ковелі з доброчинною місією перебуває делегація з німецького міста-партнера Вальсроде.
27 років поспіль юні ковельчани з малозабезпечених, багатодітних сімей їздять на відпочинок у це місто, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
У ці новорічні дні гості з Німеччини традиційно привезли гостинці юним ковельчанам, які там відпочивали. 80 пакунків напередодні Різдва вручили дітям пільгових категорій. Захід відбувся у Палаці учнівської молоді.
Начальник служби у справах дітей Жанна Вельма подякувала німецьким друзям за турботу і подарунки, а також висловила сподівання на подальшу співпрацю.
Представники благодійного товариства також побували в громадській організації «Реабілітаційний центр», дитячих садках №6 та №7, відділенні стаціонарного догляду територіального центру соціального обслуговування.
З ініціативи організації «Допомога дітям Ковеля» та особисто Міхаеля Хааке з 1999 року у Вальсроде щоліта гостює півсотні дітей з малозабезпечених родин, сиріт та напівсиріт.
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27 років поспіль юні ковельчани з малозабезпечених, багатодітних сімей їздять на відпочинок у це місто, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
У ці новорічні дні гості з Німеччини традиційно привезли гостинці юним ковельчанам, які там відпочивали. 80 пакунків напередодні Різдва вручили дітям пільгових категорій. Захід відбувся у Палаці учнівської молоді.
Начальник служби у справах дітей Жанна Вельма подякувала німецьким друзям за турботу і подарунки, а також висловила сподівання на подальшу співпрацю.
Представники благодійного товариства також побували в громадській організації «Реабілітаційний центр», дитячих садках №6 та №7, відділенні стаціонарного догляду територіального центру соціального обслуговування.
З ініціативи організації «Допомога дітям Ковеля» та особисто Міхаеля Хааке з 1999 року у Вальсроде щоліта гостює півсотні дітей з малозабезпечених родин, сиріт та напівсиріт.
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