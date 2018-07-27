На трасі під Луцьком встановили ще чотири камери відеонагляду
Сьогодні, 16:00
На трасі М-19 з'явилися чотири камери відеоспостереження.
Про це у Facebook повідомила голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.
"Встановлено ще 4 камери відеоспостереження на трасі М19", - пише вона.
Нагадаємо, на трасі М19 вже працює декілька камер.
Як повідомляли раніше, камери розташовуються у таких локаціях:
- с.Зміїнець - траса М19 в районі повороту на вул.Б. Хмельницького;
- с.Княгининок - траса М19 перехрестя вул. Фальківська та вул. Дружби;
- траса М19 поворот вул. Бригадний Двір;
- траса М19 світлофор біля школи, поворот вул. Фруктова.
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Про це у Facebook повідомила голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.
"Встановлено ще 4 камери відеоспостереження на трасі М19", - пише вона.
Нагадаємо, на трасі М19 вже працює декілька камер.
Як повідомляли раніше, камери розташовуються у таких локаціях:
- с.Зміїнець - траса М19 в районі повороту на вул.Б. Хмельницького;
- с.Княгининок - траса М19 перехрестя вул. Фальківська та вул. Дружби;
- траса М19 поворот вул. Бригадний Двір;
- траса М19 світлофор біля школи, поворот вул. Фруктова.
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