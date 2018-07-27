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На трасі під Луцьком встановили ще чотири камери відеонагляду

На трасі під Луцьком встановили ще чотири камери відеонагляду
На трасі М-19 з'явилися чотири камери відеоспостереження.

Про це у Facebook повідомила голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб.

"Встановлено ще 4 камери відеоспостереження на трасі М19", - пише вона.

Нагадаємо, на трасі М19 вже працює декілька камер.

Як повідомляли раніше, камери розташовуються у таких локаціях:

- с.Зміїнець - траса М19 в районі повороту на вул.Б. Хмельницького;
- с.Княгининок - траса М19 перехрестя вул. Фальківська та вул. Дружби;
- траса М19 поворот вул. Бригадний Двір;
- траса М19 світлофор біля школи, поворот вул. Фруктова.

На трасі під Луцьком встановили ще чотири камери відеонагляду
На трасі під Луцьком встановили ще чотири камери відеонагляду
На трасі під Луцьком встановили ще чотири камери відеонагляду
На трасі під Луцьком встановили ще чотири камери відеонагляду
На трасі під Луцьком встановили ще чотири камери відеонагляду

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Теги: камери, Княгининівська ОТГ, Олена Твердохліб
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