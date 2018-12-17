Де і за скільки цьогоріч на Волині ремонтуватимуть дороги

Мережа автомобільних доріг Волинської області становить більше 6 тисяч км, з них: 1 тис. 795,7 км становлять дороги державного значення, а 4 тис. 399,6 км – дороги місцевого значення.Отож, про плани на 2019 рік говорили 3 січня під час наради у заступника голови облдержадміністрації, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Слід зазначити, що дороги державного значення обслуговує Служба автомобільних доріг області.Попередньо планують, що Волинь отримає 539,8 млн грн. Розподіл цих коштів виглядає наступним чином:- будівництво та реконструкція – 113,7 млн грн;- капітальний ремонт – 4,5 млн грн;- поточний середній ремонт – 238,6 млн грн;- поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання – 183 млн грн.До слова, виконання ремонтно-будівельних робіт буде продовжено за пріоритетними напрямками, що сполучають основні міста області, а саме:• на а/д М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест);• Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква;• М-07 Київ – Ковель – Ягодин;• Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне.Натомість, дорогами місцевого значення опікується обласна державна адміністрація. Зокрема, на 2019 рік запланована субвенція з державного бюджету на ремонт автомобільних доріг місцевого значення та комунальної власності становить 491 млн 441,400 тис. грн, а саме:- на капітальний ремонт автомобільних доріг місцевого значення – 60 млн 413,300 тис. грн;- на поточний середній ремонт а/д місцевого значення – 222 млн 654,100 тис. грн;- на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання а/д місцевого значення – 115 млн грн;- на будівництво, реконструкцію та ремонт вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах – 93 млн 374 тис. грн.Відтак, нині активно працюють над переліком доріг місцевого значення, які ремонтуватимуть у 2019 році.За словами заступника директора департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, наприкінці грудня минулого року отримали детальні роз’яснення від Державного агентства автомобільних доріг України щодо підготовки відповідного переліку об’єктів. Основними принципами визначено наявність проектно-кошторисної документації, проведення процедур закупівель, завершення перехідних об’єктів – тобто тих, що розпочали минулоріч.Валентин Цьось зауважив, що підхід облдержадміністрації щодо проведення ремонту доріг не змінюється:"Ми обираємо напрямок і ремонтуємо його. Адже, для прикладу, набагато дешевше та ефективніше відремонтувати п’ять кілометрів дороги в одному місці, ніж п’ять відрізків дороги по одному кілометру в різних куточках області. Разом із тим, звертаємо увагу на необхідність першочерговості виконання ремонтних робіт".Також слід додати, що згідно з роз’ясненням Державного агентства автомобільних доріг України, не менше 5 % коштів державної субвенції слід передбачити на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання штучних споруд.Відтак, у 2019 році в кожному районі області планують відремонтували по одному мосту.Що ж стосується сформованого переліку, то вже наприкінці лютого – на початку березня його захищатимуть в Укравтодорі. Між іншим, для опрацювання та здійснення погодження переліку об’єктів необхідно подати цілий пакет документів, до якого входять: інформаційно-аналітичні (презентаційні) матеріали, відповідне обґрунтування, опис об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту, що пропонують до реалізації тощо. Опісля – перелік передадуть на погодження до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.