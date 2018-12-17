вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де і за скільки цьогоріч на Волині ремонтуватимуть дороги

Де і за скільки цьогоріч на Волині ремонтуватимуть дороги
Мережа автомобільних доріг Волинської області становить більше 6 тисяч км, з них: 1 тис. 795,7 км становлять дороги державного значення, а 4 тис. 399,6 км – дороги місцевого значення.

Отож, про плани на 2019 рік говорили 3 січня під час наради у заступника голови облдержадміністрації Валентина Цьося, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.

Слід зазначити, що дороги державного значення обслуговує Служба автомобільних доріг області.

Попередньо планують, що Волинь отримає 539,8 млн грн. Розподіл цих коштів виглядає наступним чином:

- будівництво та реконструкція – 113,7 млн грн;
- капітальний ремонт – 4,5 млн грн;
- поточний середній ремонт – 238,6 млн грн;
- поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання – 183 млн грн.

До слова, виконання ремонтно-будівельних робіт буде продовжено за пріоритетними напрямками, що сполучають основні міста області, а саме:

• на а/д М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест);
• Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква;
• М-07 Київ – Ковель – Ягодин;
• Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне.

Натомість, дорогами місцевого значення опікується обласна державна адміністрація. Зокрема, на 2019 рік запланована субвенція з державного бюджету на ремонт автомобільних доріг місцевого значення та комунальної власності становить 491 млн 441,400 тис. грн, а саме:

- на капітальний ремонт автомобільних доріг місцевого значення – 60 млн 413,300 тис. грн;
- на поточний середній ремонт а/д місцевого значення – 222 млн 654,100 тис. грн;
- на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання а/д місцевого значення – 115 млн грн;
- на будівництво, реконструкцію та ремонт вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах – 93 млн 374 тис. грн.

Відтак, нині активно працюють над переліком доріг місцевого значення, які ремонтуватимуть у 2019 році.

За словами заступника директора департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації Віктора Довгополюка, наприкінці грудня минулого року отримали детальні роз’яснення від Державного агентства автомобільних доріг України щодо підготовки відповідного переліку об’єктів. Основними принципами визначено наявність проектно-кошторисної документації, проведення процедур закупівель, завершення перехідних об’єктів – тобто тих, що розпочали минулоріч.

Валентин Цьось зауважив, що підхід облдержадміністрації щодо проведення ремонту доріг не змінюється:

"Ми обираємо напрямок і ремонтуємо його. Адже, для прикладу, набагато дешевше та ефективніше відремонтувати п’ять кілометрів дороги в одному місці, ніж п’ять відрізків дороги по одному кілометру в різних куточках області. Разом із тим, звертаємо увагу на необхідність першочерговості виконання ремонтних робіт".

Також слід додати, що згідно з роз’ясненням Державного агентства автомобільних доріг України, не менше 5 % коштів державної субвенції слід передбачити на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання штучних споруд.

Відтак, у 2019 році в кожному районі області планують відремонтували по одному мосту.

Що ж стосується сформованого переліку, то вже наприкінці лютого – на початку березня його захищатимуть в Укравтодорі. Між іншим, для опрацювання та здійснення погодження переліку об’єктів необхідно подати цілий пакет документів, до якого входять: інформаційно-аналітичні (презентаційні) матеріали, відповідне обґрунтування, опис об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту, що пропонують до реалізації тощо. Опісля – перелік передадуть на погодження до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дорога, ремонт, благоустрій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку сімейним лікарям вручили ключі від новеньких автівок. ФОТО
Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Волинська митниця ДФС Волинська
митниця
ДФС вітає краян зі святами
Останні новини
Де і за скільки цьогоріч на Волині ремонтуватимуть дороги
Сьогодні, 16:18
У Луцьку на перехресті вантажівка в'їхала у фуру. ФОТО
Сьогодні, 16:07
На трасі під Луцьком встановили ще чотири камери відеонагляду
Сьогодні, 16:00
Порошенко приїде на Волинь
Сьогодні, 15:46
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Сьогодні, 15:45
Схожі новини
У Луцьку скаржаться на недбале вкладання бруківки У Луцьку скаржаться на недбале вкладання бруківки
17 грудень, 2018, 11:09
Де на Волині цьогоріч відремонтували дороги. ПЕРЕЛІК Де на Волині цьогоріч відремонтували дороги. ПЕРЕЛІК
12 грудень, 2018, 11:45
У волинському селищі почали ремонтувати дорогу за півтора мільйона У волинському селищі почали ремонтувати дорогу за півтора мільйона
09 листопад, 2018, 18:42
У селі біля Луцька почали ремонт дороги за півтора мільйона. ФОТО У селі біля Луцька почали ремонт дороги за півтора мільйона. ФОТО
25 жовтень, 2018, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де і за скільки цьогоріч на Волині ремонтуватимуть дороги
Сьогодні, 16:18
 0
У Луцьку на перехресті вантажівка в'їхала у фуру. ФОТО
Сьогодні, 16:07
 0
На трасі під Луцьком встановили ще чотири камери відеонагляду
Сьогодні, 16:00
 0
Порошенко приїде на Волинь
Сьогодні, 15:46
 0
Центр Луцька «поставила на вуха» новорічна фура «Coca-Cola». ФОТО
Сьогодні, 15:45
 0
Медіа
відео
1/8